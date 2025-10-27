開幕2連敗を喫したロケッツのデュラント「俺たちはもっといい結果を望んでいて…」

◆■「コーチ陣も腹を立てているし、選手たちだって腹を立てている」

NBAの2025－26レギュラーシーズンは、10月22日（現地時間21日、日付は以下同）から開幕して27日を終えて6日が経過。ここまで全30チームが82試合のうち最初の2～3戦を終えた。

イースタン・カンファレンスではシカゴ・ブルズとフィラデルフィア・セブンティシクサーズがそれぞれ2戦全勝で、ボストン・セルティックス、インディアナ・ペイサーズ、ブルックリン・ネッツの3チームが3連敗を喫している。

ウェスタン・カンファレンスは、サンアントニオ・スパーズとオクラホマシティ・サンダーが無傷の3連勝を誇るも、ヒューストン・ロケッツとニューオーリンズ・ペリカンズが2連敗と、今シーズン勝利できていない。

なかでもロケッツは、昨シーズンにウェスト2位の52勝30敗を残した上位チーム。しかも今オフのトレードとFA（フリーエージェント）戦線でケビン・デュラントやドリアン・フィニー・スミス、クリント・カペラらを加え、リーグ屈指の豪華戦力を有しながら、勝利を手にできずにいる。

先発ポイントガードのフレッド・バンブリートがヒザの前十字靭帯断裂でシーズン全休、フィニー・スミス（足首）が出場できていない中、22日のサンダー戦は2度の延長の末に1点差（124－125）、25日のデトロイト・ピストンズ戦では4点差（111－115）と、2戦続けて惜敗。

ここまで、デュラントが平均30.0得点6.0リバウンド2.0アシスト1.5スティール、アルペレン・シェングンが同28.0得点9.0リバウンド7.0アシスト2.5スティールと両輪が活躍。さらにアメン・トンプソンが同14.0得点4.0リバウンド3.0アシスト、ジャバリ・スミスJr.が同13.5得点5.5リバウンド1.0スティールを残している。

ピストンズ戦で37得点を奪ったデュラント[写真]=Getty Images

2試合とも9人ローテーションを敷いているチームは、オフェンシブ・レーティング109.3でリーグ24位、ディフェンシブ・レーティング113.7が同12位。特にディフェンシブ・レーティングは昨シーズンにリーグ5位の110.3を記録していただけに、なかなか思うようにいかない状況にフラストレーションを抱えていてもおかしくはない。

ピストンズ戦を終えて、トンプソンはこう語っていた。

「まだいい試合ができていない気がしている。ここまでは惜しい試合が2戦続いている。けどそればかり言っているわけにはいかない。僕らは最高の試合がしたいんだ。自分たちにはチャンピオンシップレベルの期待がある。だから毎試合、ベストな試合をしようとしている。ダメな試合もあるけど、それでも勝とうと努力しているところなんだ」

ロケッツは開幕2戦でいずれも大敗したわけではなく、相手チームと競り合って敗れた。昨シーズンの王者（サンダー）とプレーオフチーム（ピストンズ）が相手だったとはいえ、勝てなかったことを悔やんでいる。

「コーチ陣も腹を立てているし、選手たちだって腹を立てている。俺たちはもっといい結果を望んでいて、まだシーズンは始まったばかり。だから、俺たちが今こう感じているのは良いことだし、俺はそういうエナジーを気に入っている」

デュラントがそう口にしていたことから、チーム内では“次こそ勝ってやる”という思いが募っているに違いない。そのロケッツは、28日にホームでネッツ戦へ臨み、30日にトロント・ラプターズ、11月2日にセルティックスとのアウェー2連戦が組まれている。

【動画】ピストンズ戦で37得点を奪ったデュラント





