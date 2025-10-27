【10月26日のB2結果】神戸が4連勝で西地区首位をキープ…飛躍を続ける愛媛が今季7勝目

10月26日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2第5節GAME2の5試合が行われた。

西地区首位の神戸ストークスは熊本ヴォルターズをホームに迎え、第2クォーターにリードを奪い74－68で勝利した。神戸は4連勝で首位をキープ。寺園脩斗がチームハイの23得点、現在B2リバウンド王のヨーリ・チャイルズは12リバウンドに加え20得点を挙げた。

早くも昨シーズンを上回る6勝を挙げている愛媛オレンジバイキングスは、バンビシャス奈良に84－47で圧勝。第1クォーターから19－9と先行し、後半は各クォーター2ケタ点差をつける会心の試合運び。現在7勝2敗で西地区2位につけている。

東地区首位をひた走る福島ファイヤーボンズは山形ワイヴァンズと対戦。序盤からリードを奪われるも、第3クォーターには立て直し、75－67で逃げ切った。これで7連勝（8勝1敗）の福島は、19得点のケニー・マニゴールトを筆頭に4人が2ケタ得点をマークするバランスの良いオフェンスを展開した。

そのほか、岩手ビッグブルズはベルテックス静岡に2連勝で4勝目を挙げた一方で静岡は7連敗となった。

10月26日のB2試合結果一覧は以下の通り。



■10月26日のB2試合結果



鹿児島 71－62 青森



岩手 77－71 静岡



神戸 74－68 熊本



山形 67－75 福島



愛媛 84－47 奈良

【動画】寺園が23得点…10月26日神戸vs熊本ハイライト映像