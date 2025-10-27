【10月26日Wリーグ結果】日本代表選手が活躍を見せ富士通が勝利…デンソーはトヨタ紡織に劇的勝利

10月26日、各地でWリーグ2025－26シーズンのプレミアが4試合、フューチャーが2試合行われた。

今シーズン3連覇を目指す富士通レッドウェーブはシャンソン化粧品シャンソンVマジックと対戦した。富士通は前半を42－31とリードを奪うと、第3クォーターの相手チームスコアを9得点に抑えるディフェンスを見せ83－66で勝利した。林咲希がゲームハイの18得点をマークし、宮澤夕貴が14得点、町田瑠唯が9アシストと日本代表選手が揃って活躍した。

ウィングアリーナ刈谷で行われたトヨタ紡織サンシャインラビッツとデンソーアイリスの1戦は白熱の展開に。前半4点ビハインドを背負ったデンソーは第3クォーター終了時点で11点差まで差を広げられるも、髙田真希の連続スコアで反撃し、残り時間0分3秒でファストブレイクから笠置晴菜がファールを誘い、得たフリースローを2本沈め逆転に成功。75－74で劇的勝利を果たした。

そのほか、ENEOSサンフラワーズがアイシンウィングスに勝利し3勝目をマークし、トヨタ自動車アンテロープスも東京羽田ヴィッキーズを破り3勝で首位に並んでいる。

フューチャーでは三菱電機コアラーズがプレステージインターナショナルアランマーレと対戦。最終クォーターに引き離し68－56で勝利を収めた。

10月26日に行われたｗリーグ試合結果一覧は以下の通り。



■10月26日ｗリーグ試合結果



【プレミア】



トヨタ紡織 74－75 デンソー



富士通 83－66 シャンソン



アイシン 48－86 ENEOS



東京羽田 52－68 トヨタ自動車



【フューチャー】



アランマーレ 56－68 三菱電機



姫路 68－82 SMBC

【動画】10月26日富士通vsシャンソン…ハイライト映像