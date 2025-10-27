『もののけ姫』は、宮粼駿が自然と文明の矛盾そのものに挑みかかった作品だ。それまで寓話や冒険として描かれてきた人と自然の関係が、ここでは暴力と祈りの形をとって噴出する。『となりのトトロ』や『魔女の宅急便』が紡いできた穏やかな日常から一転して、血が流れ、怒りが噴き出し、人と自然、文明と生命の対立がかつてないスケールで描かれる。スタジオジブリの黄金期を締めくくり、次の時代を呼び込んだのは、まぎれもなくこの作品だった。

参考：『もののけ姫』で石田ゆり子が表現する野性とやさしさ サンが象徴する“揺らぎ”という主題

『もののけ姫』は、呪いを受けた青年アシタカが、滅びゆく森と人間の世界の狭間で生き方を模索する物語である。旅の果てに辿り着くタタラ場は、鉄を精錬して文明を築こうとする町。理知と野心を併せ持つ女領主・エボシ御前は、森を切り開き、神々を退けて人間の未来を築こうとしていた。一方、山犬に育てられた少女サンは、人間を“森を汚す者”として憎んでいる。アシタカは、森を守るサンと文明を押し進めるエボシの対立のあいだに立ち、2つの世界をつなぐ道を探していく……。

1997年の夏、『もののけ姫』は日本映画界を震撼させた。観客動員数は1400万人、興行収入は190億円を超え、当時の日本映画史上最高記録を更新。そしてこの作品が放たれた年は、偶然にも『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に』が公開された年でもあった。宮粼駿と庵野秀明――2人の偉大なアニメーション作家が、ほぼ同時期に「世界との断絶」と「再生」というテーマを異なる角度から描く。前者は自然と人間の対立を通じて文明の罪を問い、後者は個と他者の関係の崩壊をあらわにした。

バブルの余韻が消え、社会が閉塞感を帯び始めていた時代。1997年という年は、日本アニメーションが「心」と「自然」、「内面」と「世界」をそれぞれの極限で見つめた、ある種の臨界点だったのかもしれない。そして今年、およそ30年の時を経て、この伝説的作品が4Kデジタルリマスター（IMAX）という新たな上映フォーマットで蘇った。

かつてスクリーンで観た者も、今回初めて劇場で体験する者も、その映像の密度に息を呑むだろう。森を駆け抜けるアシタカの赤鹿ヤックルの毛並みは、一本一本が陽光を反射し、湿った空気のなかで微かに揺らめく。山犬の群れが霧の奥から姿を現す瞬間、粒子の細かい白煙の動きがかつてない立体感で迫る。タタラ場では、火花がスクリーン全体を覆い、鉄が打ち鳴らされる音がIMAXの音響によって腹の底に響く。かつて2K映像では平面的に感じられた群衆の動きが、4Kスキャンによって奥行きを得ている。

イノシシが怒りと呪いに飲み込まれて暴走する冒頭のシーンでは、腐敗した黒い触手がより粘度を増して蠢き、4Kの細密描写によって恐怖がマシマシに。そしてクライマックス、デイダラボッチの首が落ち、夜明けとともに森が再生する場面。霧が晴れゆく空気の透明度、光の粒子のひとつひとつが再調整され、スクリーン全体が呼吸を始める。音楽もまたリマスタリングによって深みを増し、久石譲の旋律が新しい空間的広がりをもって響く。

特筆すべきは、夜の森の描写だ。コダマが木々の間を揺らす微光、苔の湿り、風の音。サラウンド化された環境音が観客を包み込み、まるで自分自身が森のなかに佇んでいるかのような錯覚を覚える。それは単に「美しくなった」のではない。手描きアニメーションという生の痕跡が、最新の上映環境によって再び生命を吹き込まれた瞬間なのだ。

■時間を超えて甦るフィルムの呼吸 今回の再上映は、単なる懐古的イベントではなく、アニメーションのアーカイブを未来に接続する実験といえる。オリジナル35mmネガを再スキャンして4Kリマスター化を実現し、手描きの線や背景に残された微細な表現を再構築。それは、その時代の息づかいを、4K映像によって現代に呼び戻す試みだ。

IMAXでの再公開という選択には、明確な意味がある。配信が主流となった現在でも、スタジオジブリの主要作品は日本国内の配信サービスでは基本的に解禁されていない。これは、スクリーンの前で光と音を全身で浴びるという「映画館で観る体験」を、スタジオとして重視してきた姿勢の表れだろう。

4K化は、巨大なスクリーンとサラウンド音響という環境そのものを更新し、映画館という“場”にもう一度呼び戻すための装置でもある。森の光や風、雨音がスクリーン越しに触覚として立ち上がるとき、観客は物語の内部にいるかのような没入を経験する。IMAXという圧倒的な映像空間は、アニメーションを「鑑賞するもの」から「体験するもの」へと変えていく。

そして『もののけ姫』の問いは、いまの時代にこそ鋭く突き刺さる。気候変動、森林破壊、資源開発。人間と自然の関係は1997年当時よりもはるかに切迫している。森の神々と人間の闘争は、もはや神話ではなく、現代社会の縮図のようだ。4Kの映像が再現するのは、人間が自然を搾取しながら、それでもともに生きようとする矛盾そのものだ。

いま、ジブリ作品は懐かしさではなく「現在進行形の文化」として再評価されつつある。4K／IMAX版『もののけ姫』は、1990年代の観客にとっては記憶の再体験であり、初めて映画館で観る若い世代にとっては発見の体験だ。映画館という身体的な記憶装置を通じて再び作品と出会うこと。そこに、ジブリが目指す「文化の継承」がある。それは同時に、日本のアニメーションをいかに保存し、どんなフォーマットで未来へ残すかという問いへの実践でもある。

古典ではなく、いまなお更新され続ける芸術として、ジブリ作品は再び動き出したのだ。

参照※ https://www.toho.co.jp/movie/news/mononokehime4kremaster_20251020?utm_source=chatgpt.com※ https://www.phileweb.com/interview/article/202510/22/1088.html?utm_source=chatgpt.com※ https://gizmodo.com/princess-mononoke-4k-interview-atsushi-okui-2000579990?utm_source=chatgpt.com（文＝竹島ルイ）