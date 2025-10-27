三谷幸喜による新作ミュージカル『新宿発8時15分』が、2026年4月から5月にかけて、東京、大阪、福岡の3都市で上演されることが決定。あわせて、天海祐希、香取慎吾ら15名のキャストが発表された。

参考：香取慎吾、テレビと距離を置くことで得た新たな視点 「改めて考える時間ができた」

2018年冬に初演を迎えた、三谷が作・演出を務め、荻野清子が音楽を手がけたオリジナルミュージカル第1弾『日本の歴史』。2021年夏の再演を経て、三谷と荻野コンビによる第2弾ミュージカル企画が始動した。

三谷舞台作品への出演は『子供の事情』（2017年）以来となる天海、多くの舞台・映像作品で三谷とタッグを組み、『日本の歴史』などのオリジナル・ミュージカルへの出演は3作目となる香取のほか、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、今井朋彦、秋元才加、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙、峯村リエ、小林隆、浅野和之の15名が出演する。

また、2022年上演の『ショウ・マスト・ゴー・オン』では“役者”として名を連ねていた荻野は、『子供の事情』『日本の歴史』同様、演奏家としても舞台に登場予定。16人目の出演者とも言える活躍にも注目だ。

物語の内容などは現時点では未発表。詳細は2026年1月上旬にアナウンスされる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）