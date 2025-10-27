ハリセンボン春菜、“勝男”とのメールやりとり公開に反響「仲良いですね」「公式LINEとかあるの?!って思ったら…」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。「なんか、かつおさんからメールきた、、」と書き出し、俳優の竹内涼真（32）とみられる相手とのユーモアあふれるメッセージのやりとりを公開した。
【写真】「仲良いですね」ハリセンボン春菜が公開した“勝男”からのメールのスクショ
竹内は現在放映中のTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）で、「女の幸せは、家で料理を作って愛する人の帰りを待つこと」という古い価値観を持ついわゆる“亭主関白男”の海老原勝男を演じていることで話題となっているが、今回の近藤の投稿では、自身が以前に投稿したおにぎりの写真に対し「あんまり強く握りすぎないように お米が潰れちゃって美味しさ半減しちゃうから」「はるながもっと上を目指せるって意味でのアドバイスだから」とドラマさながらの“アドバイス”が展開されている。
これに対し近藤は「あゆめろの気持ちがとってもわかったはるめろです おにぎりもたくあんもつまようじも新幹線の座席も壁も全体的に茶色かったから焦った でも、かつおさんも成長してるから、そこの指摘はなくて安堵、、」と“心境”をつづった。
この投稿に竹内本人からも「いいね！」が届いたほか、ファンからは「本当にかつおさんからで面白すぎる このドラマ大好き」「勝男さんからのメッセージいいなぁ」「お米にうるさい勝男さん」「ドラマの延長〜 2人共素敵」「この会話めちゃ面白い笑笑 仲良いですね」「公式LINEとかあるの?!って思ったら本物!!!笑」「リアルカツオでおもろいんですが笑笑」「春菜さんも分かってる返しがさすがです」などの反響が寄せられている。
【写真】「仲良いですね」ハリセンボン春菜が公開した“勝男”からのメールのスクショ
竹内は現在放映中のTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）で、「女の幸せは、家で料理を作って愛する人の帰りを待つこと」という古い価値観を持ついわゆる“亭主関白男”の海老原勝男を演じていることで話題となっているが、今回の近藤の投稿では、自身が以前に投稿したおにぎりの写真に対し「あんまり強く握りすぎないように お米が潰れちゃって美味しさ半減しちゃうから」「はるながもっと上を目指せるって意味でのアドバイスだから」とドラマさながらの“アドバイス”が展開されている。
この投稿に竹内本人からも「いいね！」が届いたほか、ファンからは「本当にかつおさんからで面白すぎる このドラマ大好き」「勝男さんからのメッセージいいなぁ」「お米にうるさい勝男さん」「ドラマの延長〜 2人共素敵」「この会話めちゃ面白い笑笑 仲良いですね」「公式LINEとかあるの?!って思ったら本物!!!笑」「リアルカツオでおもろいんですが笑笑」「春菜さんも分かってる返しがさすがです」などの反響が寄せられている。