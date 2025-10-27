薬丸裕英、孫のためのお手製“お子様ランチ”を紹介 4歳初孫と休日を満喫「孫パワーは最高の元気の源です」
タレントの薬丸裕英（59）が27日、自身のブログを更新。「孫と過ごした楽しい日曜日」と書き出し、電車をかたどったプレートに盛り付けた孫専用のかわいらしい“お子様ランチ”など、ほほ笑ましいプライベートショットを公開した。
【写真】「孫パワーは最高の元気の源です」孫のためのキュートなお手製“お子様ランチ”披露の薬丸裕英
ランチ写真のほか、『プラレール』らしき電車や線路のおもちゃを組み立てた写真をアップ。「ご飯もお風呂も一緒に」楽しんだことを明かし、「孫パワーは最高の元気の源です」とつづった。
裕英は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（35）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男（4）が誕生。裕英にとっては初孫となった。
