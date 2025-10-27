水引の”輪”をモチーフにしたアクセサリー「WaO（ワオ）」が水引アクセサリーブランド「紙単衣」から新登場

水引アクセサリー雑貨ブランド「紙単衣（かみひとえ）」から、新アクセサリーシリーズ「WaO（ワオ）」が発表されました。

2025年10月27日よりPOP UPイベントにて販売を開始した本シリーズは、「和をまとい、輪を結ぶ。」をコンセプトに、水引の輪をモチーフにしたアクセサリーシリーズです。輪が連なりあう軽やかでリズミカルな造形が特徴。

色展開は、「ネイビー」「ボルドー」「マスタード」「チャコールグレー」の4色で、ピアス／イヤリング、ブレスレット、ブローチ、ネックレスの4種を展開。

いずれも、季節や年齢を問わず取り入れやすい深みのある色合いで、輪の隙間から覗く素肌や服地とのコントラストが楽しめ、軽やかで立体的な印象を演出します。

素材には、絹のような光沢をもつレーヨン糸が巻かれた絹巻水引を使用。滑らかで芯のある水引独特の質感をそのまま生かしています。

手仕事の温度を残しながらも、幾何学的でモダンなフォルムは、和装にも洋装にも自然に馴染みます。

新アクセサリーシリーズ「WaO（ワオ）」は、2025年10月27日（月）〜11月9日（日）の期間、エキュート品川 2階 レターズフロムエキュートにて先行販売中です。今後は、公式オンラインショップおよび全国のPOP UPイベントにて順次展開予定とのこと。

水引アクセサリー雑貨ブランド「紙単衣（かみひとえ）」