キャピタルＡ、前期配当を1円増額修正

キャピタル・アセット・プランニング <3965> [東証Ｓ] が10月27日大引け後(17:30)に配当修正を発表。25年9月期の年間配当を従来計画の17円→18円(前の期は16円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、配当原資確保のための収益力向上を図り、中長期的な事業発展のための内部留保を確保しつつ、株主への利益還元に積極的に取り組んでいく方針です。中期経営計画の期間（2024/10/1-2027/9/30）につきましては、配当額の維持もしくは増配を行う累進配当を基本方針として配当性向20～50％程度を目処に利益還元していく予定であります。 この基本方針に基づき、2025年９月29日発表の2025年９月期通期連結業績予想の修正でお知らせしました売上高が当初予想の8,780百万円から9,660百万円への増収、営業利益が当初予想の450百万円から525百万円への増益、当期純利益が当初予想の285百万円から355百万円への増益等の業績動向の好転ならびに財務状況の改善等を総合的に勘案し、2025年９月期の期末配当予想を前回予想から１円増配し、１株当たり９円50銭に修正いたします。これにより、年間配当金は中間配当と合わせて１株当たり18円となる予定です。

