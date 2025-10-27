　10月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは228銘柄。東証終値比で上昇は108銘柄、下落は90銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は51銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは20銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は145円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1960>　サンテック　　　　 1347　　+300（ +28.7%）
2位 <9733>　ナガセ　　　　　　 2400　　+380（ +18.8%）
3位 <3195>　ジェネパ　　　　　　572　　 +80（ +16.3%）
4位 <4820>　ＥＭシステム　　　　870　　 +87（ +11.1%）
5位 <6629>　Ｔホライゾン　　　568.2　 +55.2（ +10.8%）
6位 <2370>　メディネット　　　 38.4　　+3.4（　+9.7%）
7位 <8150>　三信電　　　　　　 3047　　+262（　+9.4%）
8位 <165A>　ＳＢＩレオス　　　228.9　 +17.9（　+8.5%）
9位 <7021>　ニッチツ　　　　　 2948　　+197（　+7.2%）
10位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2775　+180.5（　+7.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4690>　日パレット　　　　 1780　　-260（ -12.7%）
2位 <3593>　ホギメデ　　　　　 5051　　-459（　-8.3%）
3位 <4563>　アンジェス　　　　 76.5　　-5.5（　-6.7%）
4位 <2162>　ｎｍｓ　　　　　　　418　　 -26（　-5.9%）
5位 <4704>　トレンド　　　　 7551.8　-388.2（　-4.9%）
6位 <2666>　オートＷ　　　　　149.7　　-7.3（　-4.6%）
7位 <6594>　ニデック　　　　　 2463　-107.5（　-4.2%）
8位 <6988>　日東電　　　　　　 3902　　-166（　-4.1%）
9位 <4814>　ネクスウェア　　　190.2　　-6.8（　-3.5%）
10位 <6046>　リンクバル　　　　130.5　　-4.5（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2775　+180.5（　+7.0%）
2位 <3407>　旭化成　　　　　　 1230　　+7.5（　+0.6%）
3位 <6302>　住友重　　　　　　 4388　　 +26（　+0.6%）
4位 <4043>　トクヤマ　　　　　 3845　　 +20（　+0.5%）
5位 <4507>　塩野義　　　　　　 2495　 +12.0（　+0.5%）
6位 <2801>　キッコマン　　　　 1266　　+6.0（　+0.5%）
7位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　 1145　　+5.0（　+0.4%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3201　　+8.0（　+0.3%）
9位 <8035>　東エレク　　　　　30696　　 +76（　+0.2%）
10位 <6526>　ソシオネクス　　 2932.3　　+6.8（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4704>　トレンド　　　　 7551.8　-388.2（　-4.9%）
2位 <6594>　ニデック　　　　　 2463　-107.5（　-4.2%）
3位 <6988>　日東電　　　　　　 3902　　-166（　-4.1%）
4位 <7751>　キヤノン　　　　　 4555　　 -97（　-2.1%）
5位 <4042>　東ソー　　　　　　 2320　 -24.0（　-1.0%）
6位 <4502>　武田　　　　　　　 4340　　 -29（　-0.7%）
7位 <4751>　サイバー　　　　 1580.7　　-8.8（　-0.6%）
8位 <2503>　キリンＨＤ　　　 2212.4　 -11.6（　-0.5%）
9位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2576.3　 -12.7（　-0.5%）
10位 <8604>　野村　　　　　　 1086.1　　-4.4（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース