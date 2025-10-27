[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇108銘柄・下落90銘柄（東証終値比）
10月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは228銘柄。東証終値比で上昇は108銘柄、下落は90銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は51銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは20銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は145円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1960> サンテック 1347 +300（ +28.7%）
2位 <9733> ナガセ 2400 +380（ +18.8%）
3位 <3195> ジェネパ 572 +80（ +16.3%）
4位 <4820> ＥＭシステム 870 +87（ +11.1%）
5位 <6629> Ｔホライゾン 568.2 +55.2（ +10.8%）
6位 <2370> メディネット 38.4 +3.4（ +9.7%）
7位 <8150> 三信電 3047 +262（ +9.4%）
8位 <165A> ＳＢＩレオス 228.9 +17.9（ +8.5%）
9位 <7021> ニッチツ 2948 +197（ +7.2%）
10位 <2432> ディーエヌエ 2775 +180.5（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4690> 日パレット 1780 -260（ -12.7%）
2位 <3593> ホギメデ 5051 -459（ -8.3%）
3位 <4563> アンジェス 76.5 -5.5（ -6.7%）
4位 <2162> ｎｍｓ 418 -26（ -5.9%）
5位 <4704> トレンド 7551.8 -388.2（ -4.9%）
6位 <2666> オートＷ 149.7 -7.3（ -4.6%）
7位 <6594> ニデック 2463 -107.5（ -4.2%）
8位 <6988> 日東電 3902 -166（ -4.1%）
9位 <4814> ネクスウェア 190.2 -6.8（ -3.5%）
10位 <6046> リンクバル 130.5 -4.5（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2432> ディーエヌエ 2775 +180.5（ +7.0%）
2位 <3407> 旭化成 1230 +7.5（ +0.6%）
3位 <6302> 住友重 4388 +26（ +0.6%）
4位 <4043> トクヤマ 3845 +20（ +0.5%）
5位 <4507> 塩野義 2495 +12.0（ +0.5%）
6位 <2801> キッコマン 1266 +6.0（ +0.5%）
7位 <3697> ＳＨＩＦＴ 1145 +5.0（ +0.4%）
8位 <7013> ＩＨＩ 3201 +8.0（ +0.3%）
9位 <8035> 東エレク 30696 +76（ +0.2%）
10位 <6526> ソシオネクス 2932.3 +6.8（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4704> トレンド 7551.8 -388.2（ -4.9%）
2位 <6594> ニデック 2463 -107.5（ -4.2%）
3位 <6988> 日東電 3902 -166（ -4.1%）
4位 <7751> キヤノン 4555 -97（ -2.1%）
5位 <4042> 東ソー 2320 -24.0（ -1.0%）
6位 <4502> 武田 4340 -29（ -0.7%）
7位 <4751> サイバー 1580.7 -8.8（ -0.6%）
8位 <2503> キリンＨＤ 2212.4 -11.6（ -0.5%）
9位 <6762> ＴＤＫ 2576.3 -12.7（ -0.5%）
10位 <8604> 野村 1086.1 -4.4（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
