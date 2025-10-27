¾ëÅÄÍ¥¤ÎÊì¤Ï3ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¡¡Éã¿Æ¤¬°ã¤¦5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¾å¤²¤ë¡¡3ÅÙ¤Î·ëº§¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¥³¥é¥à¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤âÏÃÂê¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¡£·ÝÇ½³¦¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹3¿Í¤¬¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³¤ËËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¾ëÅÄÍ¥¡¦Êì¡¢¡ÉÉã¿Æ¤¬°ã¤¦¡É5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê»Ò°é¤Æ½Ñ- ABEMA(¥¢¥Ù¥Þ) (@ABEMA) October 25, 2025
º£²ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾ëÅÄÍ¥¤ÎÊì¡¢¥Ú¥Ô¡¼¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤ËÌ©Ãå¡£¡Ö¤ªÊìÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢Â¹¤Þ¤Ç¥Ú¥Ô¡¼¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÈÍÛµ¤¤Ë¸ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Î¥Ú¥Ô¡¼¤Ï¡¢3ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉã¿Æ¤¬°ã¤¦5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Þ¥Þ¤À¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÎøÂ¿¤¿ÍÀ¸¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¡¢¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ï´é¤Ç·è¤á¤¿¤é¥À¥á¡×¡Ö(3²ó·ëº§¤·¤Æ)Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÎø°¦Å¯³Ø¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
