元モーニング娘。で今年4月にソロデビューした譜久村聖（28）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。ファンもん絶の“ハロウィンコスプレショット”を披露した。

譜久村は「M-line Special 2025 Autumn〜Make Some Noise!〜奈良公演 奈良Live初上陸！ 楽しい時間をありがとうございました 」とつづり、自身と同じく元モーニング娘。で歌手の森戸知沙希と、元Juice=Juiceで歌手の稲場愛香との3ショットをアップ。

自身は垂れ耳のウサギのカチューシャをつけ、森戸は猫耳、稲葉は耳の立ったうさぎの姿に変身し、鏡の前で撮影された“ハロウィンコスプレ3ショット”などを投稿した。

続けて「個人的には28歳ラストライブで 沢山の方が駆け付けてくださったの嬉しかったです」とつづり、今月30日に29歳の誕生日を迎える前のラストライブを楽しんだ様子も記した。

最後には「仮装してるメンバーもファンの皆さんも とっても可愛かった 」とつづり、この日のライブに出演した森戸、稲葉の他、元モーニング娘。の佐藤優樹と元カントリー・ガールスの小関舞も含めて仮装を楽しむ豪華5ショットも披露した。

この投稿にファンからは「がちかわよっっ」「めっちゃ目の保養だった」「みんなのハロウィン仮装、とっても可愛いね」「優勝おおおおおおおおおおおおおおおお」「全部の耳似合っててかわいい天才」など絶賛の声が寄せられた。