俳優の別所哲也（６０）と声優の春日望（３０）が２７日、都内で行われたＮＴＴ西日本の「ＶＯＩＣＥＮＣＥ」発表会に登場した。

「ＶＯＩＣＥＮＣＥ」は、声優・俳優・アーティスト・芸人など実演家の声の権利を守り、声の価値を高める音声ＡＩ事業。ＮＴＴの独自技術で、同一の音源からさまざまな表現が可能となり、日本のキャラクターや声優の魅力を多言語で届けることも可能となった。

マルチに活躍する別所は「私たち実演家、エンターテイメントに関わる人間も一緒に手を携えて、この形を日本から変えていく」といい、「まさに声っていうのは財産で、ものすごい可能性を秘めている。仕事もさらに広がりができる。とりわけ、多言語でっていうのは本当に大きなこと」と話した。

声優の花江夏樹からもビデオメッセージが届き、その中で花江も「声がもっと自由に、もっと遠くまで届く未来が広がっていくことを楽しみにしている」と期待を寄せていた。

また、春日がボイスモデルとして声を提供するバーチャルタレントのＫｉｚｕｎａ ＡＩが登場し、別所と英語で会話を披露した。

これを見て春日は「新しい自分の可能性を感じてとても感動的。まるで元々外国語が話せる人かのよう」と目を輝かせ、別所も「これがマルチリンガルになったら、もっともっと楽しいことが起きる。新しいテクノロジーとクリエイティブの共演なんじゃないかな」と絶賛した。