SOUNDPEATSは、MEMS+ダイナミックのハイブリッドドライバーを搭載した、AIアダプティブANC対応の完全ワイヤレスイヤホン「Air5 Pro+」を2025年10月27日に発売しました。実売価格は1万5380円（税込）。

「Air5 Pro+」

発売を記念した特別セールが実施され、クーポン適用すれば最大28%オフで購入可能です。

記事のポイント 2025年8月に一部店舗で先行発売されていたプレミアムモデルが、ついに一般発売を開始。発売記念セールで最大28%オフになるのも見逃せません！

本製品は、2024年7月発売の「Capsule3 Pro+」に採用されたMEMS+ダイナミックのハイブリッドドライバー技術を改良し、さらなる音質向上を目指したもの。

優れた応答速度を誇るxMEMS Labs社製MEMSドライバー「Cowell」を、専用設計された高効率パワーアンプIC「XAA-2000 Aptos」で駆動することにより、繊細で歪の少ない正確な音表現を可能にしています。

低域を担うダイナミックドライバーには、内部にデュアル銅線を採用したPU+PEEK素材のφ10mm複合振動板を採用、重厚さを漂わせつつもキレがある低音を描き出します。

Bluetooth SoCにQualcommの高性能チップ「QCC3091」を採用。ワイヤレスサウンド

プラットフォーム「S3 Sound Platform」に対応しています。

オーディオコーデックには最大96kHz/24bitというハイレゾ品質の再生能力を備える「aptX Adaptive」、CD品質44.1kHz/16bitのロスレス再生を実現する「aptX Lossless」をサポートしており、ワイヤレス環境でも高品質なサウンドを楽しめます。

このほか、音質指向のワイヤレスオーディオに多数の採用実績を誇る「LDAC」、次世代Bluetoothオーディオ規格に採用された低遅延/高効率の「LC3」もサポートします。

フィードフォワード+フィードバックのハイブリッド方式を採用するノイズキャンセリング

機能は、耳元の装着状況を検出しノイズ低減効果を自動的に最適化する「AI適応型アクティ

ブノイズキャンセリング機能（AIアダプティブANC）」に対応。同社のTWSイヤホンでは

最高水準となる最大55dBノイズ低減レベルを達成しています。

さらに、環境騒音検出精度95%、減衰レベル調整誤差3%以下という性能にくわえ、AIの働きにより周囲の雑音レベルや装着状況に応じてANCの効果を自動調整します。

徹底した低消費電力設計により、イヤホン単体では約6時間、充電ケースをあわせると最大

約30時間の連続再生が可能（※）。急速充電にも対応し、わずか10分の充電で2時間の再生が可能です。

※AACコーデック、音量40%、通常モードで測定。

Bluetoothのマルチポイント接続に対応しており、1台のAir5 Pro+を2台のPC／スマートフォンと同時接続できます。パソコンとスマートフォンを並行利用しているとき両方に接続していれば、パソコン側でビデオ会議が始まったとしても、スマートフォン側の音楽再生を停止しパ

ソコンにつなぎ替えるなどの手間がかかりません。

iOS／Android OS対応の専用アプリ「PeatsAudio」では、内蔵マイクで聴こえを測定しEQ設定に反映させる「適応型イコライザー」のほか、微細な音質カスタマイズが可能な10バンドカスタムEQ、LDACのオン/オフなどの機能を利用可能。タッチ操作のアサインや音声ガイド言語の変更（日本語可）など、用途に応じた設定が行えます。

【発売記念セール情報】

発売を記念し、本製品の特別セールが実施されます。下記のクーポン適用で最大28%オフで購入できるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

セール期間： 2025/10/27（月）9:01 - 2025/11/4（火） 23:59

専用割引クーポン「SPA5PLSNEWS」適用で最終価格 1万1074円（割引率28%）

SOUNDPEATS 「Air5 Pro+」 発売日：2025年10月27日 実売価格：1万5380円（税込）

The post AI適応型ノイキャンでブランド史上最高水準の消音性能！ SOUNDPEATS「Air5 Pro+」登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.