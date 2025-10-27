著書「秒速で1億円稼ぐ条件」などで知られる実業家の与沢翼氏（42）が27日、X（旧ツイッター）を更新。彼女募集の途中集計第2弾を公表した。

与沢氏は4月に覚醒剤の使用を告白。妻との協議離婚が成立したと発表した。その与沢氏が25日、「【彼女を募集します】今日から婚活アカウントに転身することにしました。若干批判が来そうですが、SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」と切り出した上で「条件は20代の独身女性」「ジャンルで言うとグラビアみたいな感じ」「生活費も全額出します」などとつづっていた。

与沢氏は26日に「220名の方から応募いただきました。ありがとうございます。コメントなどもちゃんとしてて写真や動画だと綺麗な人も多いです」と書き出し、申込比率のグラフを公開。「タイでお会いできる方は15％のみなので、まずタイで面接可能を選んでくれた方から気になった方にLINEさせて頂き、ゆっくりペースでお茶していきます。そして、タイで良い出会いに発展しなければ、予定通り11月21日に日本へ一時帰国します」とつづっていた。

与沢氏は27日午後「現在で332名の方からご応募いただきました」と2日続けて途中経過を報告。「応募するためにグーグルログインを強制したことがよかったのか、いたずらは1割あるかないかくらいですね。今日から気になる方にLINE送っていきます。宜しくお願いします」とポストした。