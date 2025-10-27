Travis Japan松田元太（26）が27日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ゲストのKing＆Prince盒恭た諭26）の行動にクレームをつけた。

松田と盒兇魯廛薀ぅ戞璽箸任盡鯲のある仲良しで、ツーショットでのトーク番組初共演。ただ、「この際言いたいこと」で、松田が「LINEの返事が遅すぎる」と挙げた。「やっと言えます」と言い「そこだけ、唯一いやなんですよ、ほかは大好きなんですよ」。そして「明日、メシ行かない？ ってLINEすると1、2週間後に『いいよ』ってくるんですよ」と盒兇糧娠の遅さを明かした。

盒兇蓮屬海譴亡悗靴討蓮△いらテレビとはいえ、笑っちゃいけないな、っていうのは…。弁解の余地はなくて、言えるのはたった一言で、ごめんね、なんですよ」と申し訳なさそうな表情。遅れる理由については「どうしても、『キンプリ』ってなっちゃうんですよ」と、King＆Princeの活動に集中していることを挙げた。

ただ、松田もMCのハライチ岩井勇気（39）に「松田君もそういうタイプじゃん」と突っ込まれた。すると「そうなんすよ…。でも、テレビだから今言ってみたみたいな」と苦笑いした。