¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¤ÎºÊ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹æµã¤ÎÌ¼¸ø³«¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/27¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÈø·Áµ®¹°¤ÎºÊ¡¦¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬10·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¡¦¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î¹æµãÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û48ºÐµÈËÜ·Ý¿Í¤ÎÌ¼¤¬¹æµã¤¹¤ë»Ñ
¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¼¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é¡Øº£Æü¥Ñ¥Ñ¤Ë¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤¿¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤À¤·¤¿Ì¼¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿©Âî¤ËºÂ¤Ã¤¿¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¡¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢Ëè²ó¤³¤Î¡¢¸å¤«¤é¸å²ù·¿¤Î°¦¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡©ÉáÃÊ»¶¡¹¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Î¤¯¤»¤Ë¡¢¥Ï¥°¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤È¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ë¤Î¤è¤Í ¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ï¤ä¾Ð¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¾¡×¤ÈÆü¾ïÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆóÇ¯À¸¤Ç¤âµã¤¤¿¤¤»þ¤ÏÁ´ÎÏ¤Çµã¤¯µã¤Ãî¥¬¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¾Ð µã¤´é¤ÏÀÖ¤óË·¤Î»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢Èø·Á¤Ï¡Ö¤µ¤¯¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥Ñ¥Ñ°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤êÃí¤¤¤Ç¤ë¾Úµò¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èø·Á¤È¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢2017Ç¯3·î9Æü¤Ë·ëº§¡£ÍâÇ¯3·î3Æü¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Èø·Áµ®¹°¤ÎºÊ¡¢Ì¼¤Î¹æµãÆ°²è¸ø³«
¢¡Èø·Áµ®¹°¤ÎÌ¼¤ÎÆ°²è¤ËÈ¿¶Á
