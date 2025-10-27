¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Ë¡Ö1¿Í¤ÇÁøÆñ¡×ÎäÀÅ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/27¡ÛKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÈTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤Ò¤ë11»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¶¶¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ÇÁøÆñ¤·¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡¢ÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Ë¥Ô¡¼¥¹
¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²áµî¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï1¿Í¤ÇÁøÆñ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¾¯¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È3¡Á4¿Í¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¡£´ä¤Ë¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ß¥¦¥·¤È¤«¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¥Ñ¤Ã¤Æ¸«¤¿¤éÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¤¢¤Ã¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹Ö½¬¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤Ç¡Ê³¤ÌÌ¤«¤é¡Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ³¤ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¹Ö½¬¤Ç½¬¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç³¤ÌÌ¤«¤é¾å¤¬¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡Ê³¤ÌÌ¤«¤é¡Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì±Ç²è¤Î¤ä¤Ä¤ä¤ó¡Ù¡Ø´í¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ä¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë1¿Í¤Ç·ë¹½±Ë¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë±Ë¤¤¤À¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý°Ì¼§ÀÐ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢±ü¤ÎÊý¤«¤éÁ¥¤¬¸«¤¨¤Æ¡Ø¤³¤Ã¤Á¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤é´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê½õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¹â¶¶³¤¿Í¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÇÁøÆñ¡©
¢¡¹â¶¶³¤¿Í¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤é´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
