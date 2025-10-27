神村学園の主将・中野陽斗が高校卒業後にプロの舞台へ

J2のいわきFCは10月27日、神村学園高校（鹿児島県）に所属するDF中野陽斗が2026シーズンから加入することが内定したと発表。

SNSでは「すごい逸材が来た」「期待しかない」など注目を集めている。

中野は身長180センチ、体重73キロのディフェンダーで、F.Cuoreを経て神村学園中等部、神村学園高等部に進学。7月末から8月にかけて行われた高校総体（インターハイ）で優勝を果たしたチームを率いた主将でもある。

世代別代表にも名を連ねており、2022年から23年にかけてU-18日本代表に選出された経験を持つ。

中野はクラブを通じて「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、情熱と挑戦にあふれる素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います」とコメント。SNSでは「すごい逸材が来た」「いわきでは珍しいパターン！」「複数クラブ争奪戦の逸材18歳」「まじで来た」「覚悟を感じる」「本当に感慨深い」「期待しかない」などコメントが寄せられ、高校注目株に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）