◆サッカー◇全国高校選手権北海道大会 第４日 ▽準決勝 北海１―０札幌光星（２７日・大和ハウスプレミストドーム）

眠りから覚めたエースの一発で、北海が２年ぶりに決勝へ駒を進めた。札幌光星戦は後半３４分、ＦＷ増谷（ますや）拓海（３年）が決めたゴールを守り抜き、１―０で勝利。３連覇を飾った２０２３年以来の優勝に王手をかけた。

一瞬の判断がさえた。ゴール前の混戦で、増谷にパスが入った。最初のトラップは「足元に収まりすぎた」と体に近かったが、２タッチ目でシュートを打てる位置にボールを動かした。「パッと見たらコースが空いていたので。ここで取るしかないと」。ＤＦが対応しづらい小さいモーションから放った右足の弾道が、決勝切符を勝ち取る殊勲弾となり「いつもは慌てていたけど冷静に蹴ることができた」。勝利に貢献できた一発をそう喜んだ。

今大会前まで背番号９だったが、島谷制勝監督（５５）から１０番を託された。「昨年も２トップの一角として出ていたし、軸になってもらわないと困る」。そう話す指揮官の期待に２回戦、準々決勝は無得点と応えられなかったが、大事な一戦で結果を出した。１８３センチの大型ストライカーは「歴代の１０番の先輩方は試合を決めてきた人ばかり。責任は感じている」と話す自覚を、しっかりと形として示した。

１１月９日の決勝戦では札幌大谷と対戦する。増谷が中学時代に所属したＳＣ釧路で２トップを組んでいたのが、この日の札幌創成戦（４〇０）で先制点を決めた札幌大谷のＦＷ遠藤煌太（３年）だった。「ずっと仲がよくて、遊んだりもしていた」と思い返す親友と、全国切符をかけて相まみえることになる。増谷は「負けられない。遠藤よりもゴールを決めてやりたい」と気持ちを高ぶらせた。