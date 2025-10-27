バナナマン設楽、“しょうこおねえさん”と「逃走中」で共演時に「あああああ！！」
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52歳）が、10月27日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“しょうこおねえさん”と「逃走中」（フジテレビ系）で一緒になったときに「あああああ！！」となったと語った。
この日、番組のゲストに“うたのおにいさん”横山だいすけ（42歳）が出演。子ども番組「おかあさんといっしょ」（NHK）の11代目“うたのおにいさん”として人気を博したが、番組卒業後も、中学生、高校生、大学生になった当時の子どもたちからも、野太い声で「だいすけおにいさ〜ん！」と言われると嬉しそうに語る。
設楽は「しょうこおねえさん（はいだしょうこ）がうちの子どもの時の（“うたのおねえさん”だった）。だから『逃走中』に出たときに、一緒に出たときあって。しょうこおねえさん見つけて、逃げるの忘れて『あっ！！』。やっぱなんか『あああああ！！』ってなります。だからそれ見てた世代の子どもだったら、より『わああ！』ってなりますよね。『大きくなりました！！』って言いたいもんね」と語った。
この日、番組のゲストに“うたのおにいさん”横山だいすけ（42歳）が出演。子ども番組「おかあさんといっしょ」（NHK）の11代目“うたのおにいさん”として人気を博したが、番組卒業後も、中学生、高校生、大学生になった当時の子どもたちからも、野太い声で「だいすけおにいさ〜ん！」と言われると嬉しそうに語る。