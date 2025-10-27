三谷幸喜の新作ミュージカル『新宿発８時１５分』、天海祐希＆香取慎吾ら15人出演者発表
脚本家の三谷幸喜が2026年春、新作ミュージカル『新宿発８時１５分』を手掛ける。きょう27日、15人の出演者が解禁となった。
【集合写真】香取慎吾、中井貴一、瀬戸康史ら『日本の歴史』豪華キャスト
15人の出演者は、天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、小林隆、浅野和之、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙。
天海は、2017年『子供の事情』以来となる三谷舞台作品に出演。香取は、『日本の歴史』などのオリジナル・ミュージカルへの出演は3作目となるこのほか、ミュージカル『子供の事情』『日本の歴史』などの三谷作品に参加してきた作曲・編曲家でピアニストの荻野清子の参加も予定している。
三谷は2018年、自身が作・演出を手掛けたオリジナルミュージカル第1弾『日本の歴史』を初演。2021年に再演し、今回が第2弾ミュージカル企画となる。
来年4月から5月にかけて、東京、大阪、福岡の3都市で上演予定。一般前売開始日などの詳細は追って発表される。
【集合写真】香取慎吾、中井貴一、瀬戸康史ら『日本の歴史』豪華キャスト
15人の出演者は、天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、小林隆、浅野和之、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙。
天海は、2017年『子供の事情』以来となる三谷舞台作品に出演。香取は、『日本の歴史』などのオリジナル・ミュージカルへの出演は3作目となるこのほか、ミュージカル『子供の事情』『日本の歴史』などの三谷作品に参加してきた作曲・編曲家でピアニストの荻野清子の参加も予定している。
三谷は2018年、自身が作・演出を手掛けたオリジナルミュージカル第1弾『日本の歴史』を初演。2021年に再演し、今回が第2弾ミュージカル企画となる。
来年4月から5月にかけて、東京、大阪、福岡の3都市で上演予定。一般前売開始日などの詳細は追って発表される。