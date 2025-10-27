ミッキーたちの世界観を表現！ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー「クリスマス限定メニュー・グッズ」
季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″”ヘルシー″に提供するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYに、「マジカルChristmas︎アフタヌーンティーセット
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)「クリスマス限定メニュー」2025
開催店舗：Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY 渋谷ヒカリエ店、横浜赤レンガ倉庫店
ディズニーとのライセンス契約に基づき運営されているカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」
季節を感じる「日本中の”おいしさ″」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″、”ヘルシー″に提供するお店です。
そんなDisney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYに、クリスマス限定メニューが登場。
「マジカルChristmas︎アフタヌーンティーセット
さらにギフトショップに「クリスマスデザインチョコレート缶」など新たなグッズやお土産が登場し、クリスマスシーズンを盛り上げます☆
マジカルChristmas︎アフタヌーンティーセット
「ミッキー＆フレンズ」の世界観を表現したアフタヌーンティーが、クリスマス限定メニューで登場。
どれもかわいくヘルシーな3種のプレート「フルーツパーラープレート」「パンケーキプレート」「ミールプレート」が提供されます。
Christmas is coming!スパイス香る葡萄ミックスジュース〈Mickey〉／ Happy Christmasフルーツティー〈Mickey〉
クリスマス限定ドリンクは、「ミッキーマウス」をイメージしたドリンク2種。
クリスマスカラーの赤にクリスマスリースをイメージしたハーブのデコレーションが施されています。
アフタヌーンティーに+550円でセットにすることも可能です。
セレブレーションプラン
アフタヌーンティーとケーキでクリスマスや記念日をより楽しく演出してくれる「セレブレーションプラン」が登場。
プラン限定オリジナルステッカーやテーブルデコレーション、グリーティングカードの特典のついたおすすめプランです。
クリスマス期間中、グリーティングカードに付いてくるチェキプリントは、限定クリスマスデザインが選べます。
Disney HARVEST MARKETのシンボル、ミッキーマウスをイメージした巨大スタチューもクリスマス仕様に
店内では高さ約2.7メートルの巨大な「ミッキーマウス」をイメージしたスタチューがクリスマス仕様に。
大きなツリーの横には、キャラクターをイメージしたプレゼントの数々がレイアウトされます。
お食事の合間に、記念撮影も楽しめるスポットです。
※画像はイメージです。内容は変更の可能性があります
クリスマス限定デザインキャラクター個室の予約がスタート
個室名・価格：
・ミッキーマウスデザイン個室AB 6,000円（横浜赤レンガ倉庫店）
・ミニーマウスデザイン個室 4,200円（渋谷ヒカリエ店）
・ドナルドダックデザイン個室 3,600円（横浜赤レンガ倉庫店）
・デイジーダックデザイン個室 2,800円（横浜赤レンガ倉庫店）
・グーフィーデザインエリア 5,000円（渋谷ヒカリエ店）
クリスマス装飾期間：渋谷ヒカリエ店 2025年11月5日（水）〜12月25日（水）
予約：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market/reserve横浜赤レンガ倉庫店 2025年11月6日（木）〜12月25日（水）
予約：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market-yokohama/reserve
※個室の内容は各店の予約サイトから参照ください
※各部屋、個室利用料がかかります
各店ごとにキャラクターの世界観で食事が楽しめる個室を用意している「Disney HARVEST MARKET」
内装は、通常それぞれのキャラクターらしさが存分に楽しめる仕様となっていますが、クリスマス期間限定で、ディスプレイがクリスマス仕様にパワーアップします。
カーテンで区切って4名、6名の小人数利用も可能な、最大10人で利用できる、横浜赤レンガ倉庫店の「ミッキーマウス」デザイン個室や、
フェミニンなカラーに仕上げられた、渋谷ヒカリエ店の「ミニーマウス」デザイン個室、
マリンテイストあふれる、横浜赤レンガ倉庫店の「ドナルドダック」デザイン個室、
ガーリーなモチーフがふんだんに盛り込まれた、横浜赤レンガ倉庫店の「デイジーダック」デザイン個室
ナチュラルテイストがおしゃれな渋谷ヒカリエ店の「グーフィー」デザインエリアを、クリスマスらしいオーナメント装飾や、テーブルを彩るキャラクターをイメージしたフラワーアレンジメントで装飾。
今だけの個室でゆったりと、クリスマスの雰囲気を楽しむことができます。
「ミッキー＆フレンズ」をイメージしたクリスマス限定アフタヌーンティーやスペシャルドリンクがラインナップ。
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)にて提供される「クリスマス限定メニュー」の紹介でした☆
