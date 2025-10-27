季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″”ヘルシー″に提供するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYに、「マジカルChristmas ︎アフタヌーンティーセット 」など全3品の期間限定メニューや「クリスマスデザインチョコレート缶」などが販売されます☆

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)「クリスマス限定メニュー」2025

開催店舗：Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY 渋谷ヒカリエ店、横浜赤レンガ倉庫店

ディズニーとのライセンス契約に基づき運営されているカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」

季節を感じる「日本中の”おいしさ″」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″、”ヘルシー″に提供するお店です。

そんなDisney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYに、クリスマス限定メニューが登場。

「マジカルChristmas ︎アフタヌーンティーセット 」など、全3品の期間限定メニューが販売されます。

さらにギフトショップに「クリスマスデザインチョコレート缶」など新たなグッズやお土産が登場し、クリスマスシーズンを盛り上げます☆

マジカルChristmas ︎アフタヌーンティーセット

" />

「ミッキー＆フレンズ」の世界観を表現したアフタヌーンティーが、クリスマス限定メニューで登場。

どれもかわいくヘルシーな3種のプレート「フルーツパーラープレート」「パンケーキプレート」「ミールプレート」が提供されます。

Christmas is coming!スパイス香る葡萄ミックスジュース〈Mickey〉／ Happy Christmasフルーツティー〈Mickey〉

クリスマス限定ドリンクは、「ミッキーマウス」をイメージしたドリンク2種。

クリスマスカラーの赤にクリスマスリースをイメージしたハーブのデコレーションが施されています。

アフタヌーンティーに+550円でセットにすることも可能です。

セレブレーションプラン

アフタヌーンティーとケーキでクリスマスや記念日をより楽しく演出してくれる「セレブレーションプラン」が登場。

プラン限定オリジナルステッカーやテーブルデコレーション、グリーティングカードの特典のついたおすすめプランです。

クリスマス期間中、グリーティングカードに付いてくるチェキプリントは、限定クリスマスデザインが選べます。

Disney HARVEST MARKETのシンボル、ミッキーマウスをイメージした巨大スタチューもクリスマス仕様に

店内では高さ約2.7メートルの巨大な「ミッキーマウス」をイメージしたスタチューがクリスマス仕様に。

大きなツリーの横には、キャラクターをイメージしたプレゼントの数々がレイアウトされます。

お食事の合間に、記念撮影も楽しめるスポットです。

※画像はイメージです。内容は変更の可能性があります

クリスマス限定デザインキャラクター個室の予約がスタート

個室名・価格：

・ミッキーマウスデザイン個室AB 6,000円（横浜赤レンガ倉庫店）

・ミニーマウスデザイン個室 4,200円（渋谷ヒカリエ店）

・ドナルドダックデザイン個室 3,600円（横浜赤レンガ倉庫店）

・デイジーダックデザイン個室 2,800円（横浜赤レンガ倉庫店）

・グーフィーデザインエリア 5,000円（渋谷ヒカリエ店）

クリスマス装飾期間：

渋谷ヒカリエ店 2025年11月5日（水）〜12月25日（水）予約：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market/reserve横浜赤レンガ倉庫店 2025年11月6日（木）〜12月25日（水）予約：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market-yokohama/reserve

※個室の内容は各店の予約サイトから参照ください

※各部屋、個室利用料がかかります

各店ごとにキャラクターの世界観で食事が楽しめる個室を用意している「Disney HARVEST MARKET」

内装は、通常それぞれのキャラクターらしさが存分に楽しめる仕様となっていますが、クリスマス期間限定で、ディスプレイがクリスマス仕様にパワーアップします。

カーテンで区切って4名、6名の小人数利用も可能な、最大10人で利用できる、横浜赤レンガ倉庫店の「ミッキーマウス」デザイン個室や、

フェミニンなカラーに仕上げられた、渋谷ヒカリエ店の「ミニーマウス」デザイン個室、

マリンテイストあふれる、横浜赤レンガ倉庫店の「ドナルドダック」デザイン個室、

ガーリーなモチーフがふんだんに盛り込まれた、横浜赤レンガ倉庫店の「デイジーダック」デザイン個室

ナチュラルテイストがおしゃれな渋谷ヒカリエ店の「グーフィー」デザインエリアを、クリスマスらしいオーナメント装飾や、テーブルを彩るキャラクターをイメージしたフラワーアレンジメントで装飾。

今だけの個室でゆったりと、クリスマスの雰囲気を楽しむことができます。

「ミッキー＆フレンズ」をイメージしたクリスマス限定アフタヌーンティーやスペシャルドリンクがラインナップ。

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)にて提供される「クリスマス限定メニュー」の紹介でした☆

