韓国総合株価指数（KOSPI）が史上初めて4000を突破し、52週高値で取引を終えた。サムスン電子は取引開始直後に10万ウォンを超えた。KOSDAQも1年7カ月ぶりに900を超えた。

27日のKOSPIは前営業日比2．57％上昇した4042．83で取引を終えた。KOSPIはこの日3999．79で寄り付き、すぐに4000を突破した。6月20日に3000を超えてから4カ月ほどでさらに1000ポイント以上上がった。

サムスン電子もこの日10万ウォンを超え3．24％値を上げた10万2000ウォンで引けた。サムスン電子の株価が10万ウォンを超えたのは初めて。

時価総額2位のSKハイニックスは前営業日より4．90％上がった53万5000ウォンで取引を終えた。

KOSPIは外国人投資家が6466億ウォン、機関投資家が2342億ウォンを買い越し、個人投資家は7957億ウォンを売り越した。

KOSPI上昇の背景には、ニューヨーク証券市場の好調と米中貿易交渉妥結の期待などが合わさり買い注文が集まったと分析される。ベッセント米財務長官は韓国の慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機に予定されたトランプ米大統領と習近平中国国家主席の30日の米中首脳会談に先立ち、26日に中国のレアアース輸出規制が猶予され、これに伴い米国の対中100％追加関税賦課もないものと予想すると明らかにした。

トランプ大統領のアジア歴訪に同行しているベッセント長官はこの日、米NBC、ABC、CBSなどとそれぞれインタビューを行い、「私と私の中国のカウンターパートである何立峰副首相は（貿易合意の）枠組みを用意した」と話した。この発言は米中貿易交渉で最大の争点だったレアアース輸出規制と対中追加関税賦課に対し双方が保留する方向で合意の枠組みを設けたことを示唆したものと解釈される。

また、先週末にニューヨーク証券市場で米国の9月の消費者物価指数（CPI）上昇率が市場見通しを下回ると3大指数が一斉に上昇し過去最高値を更新した。

KOSDAQはこの日昨年4月から1年7カ月ぶりに900を突破した。KOSDAQは2．22％上がった902．70で取引を終えた。外国人投資家が2375億ウォン、機関投資家が580億ウォンを買い越した。KOSDAQもKOSPIと同じく個人投資家が2944億ウォンを売り越した。