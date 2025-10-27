〈「誰も正面から聞いたことがない」…“芸能界の首領”バーニング創業者・周防郁雄とは何者なのか？〉から続く

芸能界の重鎮たちがついに口を開いた。ノンフィクション作家の田崎健太氏が9年がかりで取材した『ザ・芸能界 首領たちの告白』（講談社）には、これまでほとんど表舞台に出ることのなかった業界の「ドン」たちの証言が収められている。

中でも異彩を放つのが、B'zやZARDを手がけたビーイングの創業者・長戸大幸氏だ。40年間取材を受けてこなかった彼が、なぜ今になって口を開いたのか。文藝春秋PLUSの番組「+HISTORY」に出演した田崎氏がその舞台裏を明かした。（全2回の2回目／はじめから読む）

取材のきっかけは一通の手紙から

長戸氏への取材は、田崎氏による手紙から始まった。「知り合いの方が長戸さんを知ってるということで、手紙を書いて彼に託しました」と田崎氏は振り返る。

「父と長戸大幸さんが滋賀県の同じ高校出身なんですよ」。かたい進学校出身という共通項に加え、「関西の音楽シーンがどんなだったのか、僕も昔バンドやってまして」という音楽的な興味を伝えた。

実際に会った長戸氏の印象を、田崎氏は「ソフト」「賢い人」と評する。「関西の柔らかい、大阪というよりは京都、滋賀寄りの柔らかなタッチの方」だという。



田崎健太氏

長戸氏は元々ミュージシャンで、デビューも果たしている。しかし、表に出るよりも裏方としての資質があったのではないかと田崎氏は分析する。「いっぱいバンドを作ってきたそうです。それで、自分よりうまいギタリストやボーカリストを集める。そうすると、メンバーが引き抜かれていく。その結果、俺はいつまでも引き抜かれなかったんだよ、と言っていた」と長戸氏の笑い話を紹介した。

「ピークを作らない」ヒット哲学

長戸氏はヒットの作り方についても語った。その考え方は「ピークを作らない」。逆説的に聞こえるが、田崎氏が説明する。「一発屋といわれるように、急に売れすぎるとその後が続かない例がありますよね。長戸さんはそれを避けるために、売れすぎるとすぐに次のシングル出して、消しに行くそうです」。

この手法により、B'zのように息の長いアーティストが生まれているという。

B'zの名前の由来にも言及があった。当初、2文字だと商標登録の必要がなくお金がかからないということで、「アルファベットの最初と最後でAとZにしよう」と「AZ（エーズ）」に決めた。しかし、その名前は目薬の名称と被っていたため「じゃあBにしよう」とB’zになったという。「適当なんですよね」と田崎氏は笑う。

長戸氏から学んだこととして、田崎氏は「一生懸命真面目にやりすぎると、面白くなくなって失敗するそうです。だからどこかに軽い洒落の部分を残しておかないとダメということなんだと思います」と語った。

甲子園を沸かせる名曲も作曲

長戸氏の音楽の才能が窺えるエピソードも。今でも甲子園で流れる「ポパイ・ザ・セーラーマン」は長戸氏の作曲だ。

「ディスコが流行っていたころ、長戸さんは行ったことがなかった。レコード屋に行き、ディスコで何が流行ってんの？ と尋ねて買った3枚を聞いて、コードをつなげて作ったのがこの曲だそうです」。長戸氏は田崎氏の目の前でギターを弾き、実演してみせたという。

40年間沈黙を守ってきた音楽界の重鎮が語った哲学は、ヒットを生み出すための冷静な計算と、どこか軽やかな洒落っ気が共存する独特なものだった。これらの証言は、業界の歴史を知る上で貴重なものとなるだろう。

