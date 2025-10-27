令和ロマン・くるまが、バングラデシュの飲食店で経験した衝撃的なエピソードを明かした。

【映像】「骨を砕く音が聞こえた」カンカン…飲食店に鳴り響く不気味な音

10月26日、ABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』の特別生配信「くるま×ひろゆき生出演！南アジア縦断旅、裏側暴露」が放送された。フランス在住のひろゆきがオンラインで参加し、南アジア縦断旅の裏側が語られた。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

生配信中、ひろゆきが「チーズバーガーの肉は実際何の肉だったんですか」と質問が投げかけた。これは初日の夜、くるまが飲食店で食べたチーズバーガーのことで、その際にくるまは「ありえない量の骨が入ってる。なんの骨？ハンバーガーにこんなに骨に入ってるのは嫌だ」「流石に美味しからず。全く進まないです」と訴えていた。

くるまは当時を振り返り、「いや、あれはマジでもう不明です。不明肉」と答え、「本当に骨入ってたんですよ」と語った。

さらに大前プジョルジョディレクターは「オンエアをまたご覧になる方に注目してもらいたいんですけど、後ろの方でちっちゃく骨を叩く音が入ってるんですよ。カンカンカンカンみたいな音が流れてて」と、放送で聞き取れる「カンカン」という不気味な音の正体を明かした。これにくるまは「こわ！！だから怖いって！！」と反応。

店では注文してから料理が出てくるまで異常に時間がかかったという。くるまは「ずっと1時間半作り続けて、早くしてくださいって言ったんですけどね」と振り返り、ひろゆきが「ずっと1時間半っておかしくない！？」と驚く場面も。くるまは「ずっと待ってて。へとへとで飯食ってすぐ寝ましょうってね、みんなでなってたけど、なかなか出てこなくて、本当に辛かったです」と当時の状況を説明した。

大前ディレクターの解説によれば、キッチンから聞こえていたのは「鶏肉の骨を砕いたような音」だったという。くるまは「だからハンバーガーってメニューはあるけど、肉は用意されてなかったんですよね。多分。その、ミンチ肉はないから、1から作ってた」と推測。さらに肉も「普通に焦げてた」そうで、食べられない状態だったことを語った。

南アジア縦断旅では数々の食体験をしたくるまだが、このバングラデシュの「チーズバーガー」は特に衝撃的な経験だったようだ。「これ以外はずっとこの先も美味しいものしかなかったんですけど、これだけ申し訳ないぐらいだった」とコメントしている。