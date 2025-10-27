10月26日に投開票された宮城県知事選は、現職・村井嘉浩氏が6選を果たしたが、参政党が支援した無所属・和田政宗氏が約1万5000票差まで迫る接戦だった。

昭和史研究家の保阪正康氏は、日本の敗戦により「オモテの言論」と「ウラの言論」が大きくひっくり返った歴史から、参政党の台頭を分析する。

日本は1945年8月14日にポツダム宣言を受諾した。東京湾上のアメリカ軍艦ミズーリ号上で降伏文書に調印したのは9月2日である。これにより日本は政治的、軍事的に、正式に敗戦を受け入れたと言っていいであろう。そして、アメリカを中心とする連合軍による占領支配が始まるのだが、それは日本が国家主権を失った形での統治であった。GHQの政策は、非軍事化、そして民主主義の確立に主眼が置かれた。軍の解体、戦争指導者の処罰、教育の民主化、労働者の団結権の保障などが具体化していく。軍国主義に関わる言論は、統制されたり規制されたりした。

GHQによる「太平洋戦争史」

GHQは占領政策の一環として、1945年12月8日から10回にわたり、全国の新聞紙上で「太平洋戦争史」という宣伝記事を連載するように命じた。日本が使ってきた「大東亜戦争」という語を使わずに「太平洋戦争」という語でこの戦争を改めて認識せよ、と言うのであった。



「太平洋戦争史」には、「奉天事件より無条件降伏まで」というサブタイトルが付されていた。この戦争が軍国主義者によっていかに無慈悲に遂行され、いかに侵略性を帯びたものだったか、またその真実が国民に隠蔽されていたために、どれほど重大な被害がもたらされたかについて、GHQ史観と言うべき見方で、歴史的な経緯が語られる。そして、GHQの占領政策が自賛されるのである。

戦後日本の「オモテの言論」の枠組みは、端的に言えば、この「太平洋戦争史」によって定められたと言えた。その軸にあるのはアメリカン・デモクラシーである。

いま再確認しておくべきことは、たしかにアメリカは戦後日本に民主主義をもたらしたが、建前の平和と自由と平等への志向とは裏腹に、アメリカ自体が非民主主義的な側面を持っていたということである。

国内にあっては黒人差別や先住民差別などの露骨な人権侵害を抱え、対外的には弱い立場の国々への領土拡大、軍事介入、クーデターなど侵略的な行為を重ねてきたという事実がある。つまり、アメリカン・デモクラシーはそもそも虚構をはらんでおり、その虚構が戦後日本の「オモテの言論」にも投影していると考えられるのである。

付言しておくと、戦前・戦中の「ウラの言論」は、戦後の「オモテの言論」となったわけだが、戦後にあっても、武装共産党に始まる過激化した左翼運動などは、やはり「ウラの言論」のなかに存在した。ただ、戦後の「オモテの言論」の基本的な部分は、戦前・戦中の「ウラの言論」が、占領下にアメリカン・デモクラシーの主導のもとで、再構成されていったと言うことができる。

「戦後80年」の夏、参政党などの国家主義的右派政党が擡頭したことは、戦後、「ウラの言論」に抑え込まれたはずの地下水脈が、社会の表側に露出してきたことを意味する。それは同時に、戦後の「オモテの言論」、つまり戦後民主主義の虚構性や脆弱性が露呈した事態ともみなされ得るのである。

戦後民主主義が、国家主義的右派言論を社会のウラに抑え込んできた力学自体は、歴史的な知恵として評価できる。戦後の自民党は、宇都宮徳馬のような左派政治家から、石原慎太郎のような青嵐会の右派政治家までを併吞してきた。

ある閣僚経験者の返事

かつて私は、自民党のある有力な閣僚経験者に問うたことがある。それは、失言という形でがさつな歴史認識を示したり、軍事を過剰に強調する言動を繰り返したりする一部の右派政治家を念頭に置いてのことだった。私はこう訊いた。

「僕はああいうタイプの政治家は恥だと思うし、彼らが党内にいると、いろいろ苦労するんじゃないですか？」

ところが彼の返事は意外なものであった。

「ああいう政治家を抱え込んでいるのは、むしろいいことなんです。彼らの暴発を党内で抑え込むことにもなるし、彼らの動向や社会的なエネルギーを党内で見極めることもできるわけですから」

私はなるほどと頷き、かつて後藤田正晴が「右派をも包摂することで、その勢力を削ぐことができる」という意味のことを語っていたことを思い出した。

