元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が27日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。高市早苗首相が24日、衆参両院の本会議で首相として初めて行った所信表明演説の際に起きたヤジを巡り、立憲民主党を痛烈批判した。

ヤジについて見解を問われた橋下氏は「民間企業で研修を!!」とフリップを提示し、「あれ、幼稚園なの？ 頭悪いんじゃないの、あの人ら」と酷評。

返す刀で、議長を投票で選ぶ際のやり方についても「1時間半をかけてる。頭悪いのか！ 世界はみんなボタンでやってる」と切り捨てた。

矛先は立憲民主党の安住淳幹事長へ。安住氏は、国民民主党の玉木雄一郎代表を「玉木」と呼び捨てし、物議を醸しているが、「体質を変えないと。安住幹事長も昭和スタイルはもう止めて。幹部がそういうスタイルをやると、末端の議員もみんなやるから」と苦言を呈した。

さらに、ヤジについて、同党の小西洋之参院議員が「素晴らしいヤジだと思います。『人の話を聞いていない』ということはいっさいありません」などとXに投稿したことには「見て、これ！」とウンザリした様子を見せた。

野田佳彦代表はヤジを飛ばした議員に注意したことを明かしており、橋下氏は「そこは立憲民主党は変わってきている。以前とは違う立憲民主党になろうとしている。小西さんも意識変えないと政権取れないですよ」とぶった切っていた。