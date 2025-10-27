愛犬を誘拐から守るための方法

近年、犬の誘拐は増加傾向にあるとされています。多くの目的は、転売や繁殖（子犬の販売）なのだそうです。

愛犬のママやパパである飼い主にとっては、大切な我が子が奪われるという悲しい事件です。日頃から意識すること、備えをすることで、愛犬を誘拐から守るための安全対策をしましょう。

1.自宅の庭で遊ばせるときも目を離さないこと

愛犬を誘拐から守るための方法は、自宅の庭で遊ばせるときも目を離さないことです。

庭に侵入し、愛犬を誘拐する人がいるかもしれません。高い柵や塀があっても、犬が飛び越えてしまい、脱走した先で誘拐されてしまうかもしれません。

自宅の庭だからと安心せず、愛犬が遊んでいる間は終始見守るようにしましょう。電話がかかってきたり、トイレに行きたくなったり、目を離さなければならないときは、愛犬を室内に呼び戻しましょう。

2.お店の前で待たせないこと

愛犬を誘拐から守るための方法は、お店の前で待たせないことです。

コンビニやスーパー、ドラッグストアやホームセンターの出入り口付近では、リードに繋がれた犬が飼い主が出て来るのを待っている姿を見かけたことがあります。

大変危険な行為です。誘拐を目的に連れ去る人がいるかもしれません。置き去りにされたのだと勘違いし、保護や自分で飼うことを目的に連れ去ってしまう人もいるかもしれません。

一緒に入店することができないのであれば、愛犬をお家に帰らせてからお買い物に出かけましょう。

3.基本的なしつけを徹底すること

愛犬を誘拐から守るための方法は、基本的なしつけを徹底することです。

呼び戻しができること：（来い）（おいで）（戻れ）など 停止させられること：（止まれ）（待て）（おすわり）（伏せ）など

愛犬が飼い主から離れて行こうとしたとき、呼び戻しができれば、見失うこともなければ、迷子になることもなく、誘拐されてしまうこともありません。

4.鑑札や迷子札を付けること、マイクロチップを埋め込むこと

愛犬を誘拐から守るための方法は、鑑札や迷子札を付けること、マイクロチップを埋め込むことです。

鑑札や迷子札は外されてしまう恐れがありますが、マイクロチップであれば、確実に「私の愛犬である」と証明することができます。

被害に遭ったときの対処法

すぐに最寄りの警察署に連絡する

犬の誘拐は、「窃盗罪」「器物損壊罪」「動物愛護管理法違反」などに該当します。法律上、犬は物として扱われるためです。

保健所に連絡する

保健所に収容されている可能性を考え、保健所に連絡してみましょう。

もしも収容されていなかった場合は、愛犬を保護するために活動してくださる可能性がありますので、相談されてみてください。

お住まいの地域を管轄している保健所に連絡をする必要があります。

SNSを活用する

愛犬がいなくなってしまったとき、SNSに情報を載せる場合には、「盗難」であるのか、「逸走」であるのかを明らかにすることが大事です。

自宅の庭に侵入した他人が愛犬を連れて行ってしまったのか、自宅の庭から愛犬が逃げ出してしまったのか、どちらであるのかはとても重要なことです。

お店の出入り口に繋いで待たせていた愛犬がいなくなってしまった場合も同じです。

まとめ

愛犬を誘拐から守るための方法を4つ解説しました。

自宅の庭で遊ばせるときも目を離さないこと お店の前で待たせないこと 基本的なしつけを徹底すること 鑑札や迷子札を付けること、マイクロチップを埋め込むこと

愛犬を誘拐から守るために最も大事なことは、飼い主の危機意識だと思います。

ドッグランで遊ばせているときも、絶対に愛犬から目を離さないようにしましょう。トイレに行きたいなど、その場を離れるときは、信頼できる人に見守りをお願いしましょう。

ほんの少しの時間にも愛犬が誘拐されてしまうことがあります。お店の外で愛犬を待たせる行為は絶対にしないようにしましょう。