¡ØMISS KING¡Ù¤Î¤ó¡ÈÈôÄ»¡ÉVSÌÄ³¤Í£¡ÈÍ³Æà¡É ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤¹¤®¤ë½÷¤ÎÀï¤¤»Ï¤Þ¤ë¡ÚÂè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING/¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²Ð²Ö¤¬¸«¤¨¤½¤¦¡Ä¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Ê¶õµ¤¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤ó¡õÌÄ³¤Í£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¹ñ¸«ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¼ã¼êÅÐÎµÌç¤Î¿·¿Í¥ê¡¼¥°¤ËÄ©¤àÈôÄ»¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ï¡¢½÷Î®´ý»Î¡¦Áá¸«Í³Æà¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í³Æà¤Ï¡¢·ë¾ëÎ¶Ìé¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¡¢·ë¾ë¹á¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤«¤é½÷Î®´ý»Î¤ò¼¤á¤ë¤è¤¦Í¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢Í³Æà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½ÌòºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¡¼¥°´ü´ÖÃæ¡¢ÈôÄ»¤ÏÍ³Æà¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤¬´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Î²á¹ó¤µ¤È½Å¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÍ³Æà¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿³ëÆ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÈôÄ»¤ÈÍ³Æà¤¬¾´ýÈ×¤ò¶´¤ß¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢²Ð²Ö¤¬»¶¤ë½÷¤ÎÀï¤¤¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£Í³Æà¤ÈÈôÄ»¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢2¿Í¤Îº£¸å¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÂÐ¶É¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È·ë¾ë¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤ÎºÆ²ñ¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²Ð²Ö¤¬¸«¤¨¤½¤¦¡Ä¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Ê¶õµ¤¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤ó¡õÌÄ³¤Í£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¹ñ¸«ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼ã¼êÅÐÎµÌç¤Î¿·¿Í¥ê¡¼¥°¤ËÄ©¤àÈôÄ»¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ï¡¢½÷Î®´ý»Î¡¦Áá¸«Í³Æà¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í³Æà¤Ï¡¢·ë¾ëÎ¶Ìé¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¡¢·ë¾ë¹á¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤«¤é½÷Î®´ý»Î¤ò¼¤á¤ë¤è¤¦Í¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢Í³Æà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½ÌòºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¡¼¥°´ü´ÖÃæ¡¢ÈôÄ»¤ÏÍ³Æà¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤¬´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Î²á¹ó¤µ¤È½Å¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÍ³Æà¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿³ëÆ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÈôÄ»¤ÈÍ³Æà¤¬¾´ýÈ×¤ò¶´¤ß¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢²Ð²Ö¤¬»¶¤ë½÷¤ÎÀï¤¤¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£Í³Æà¤ÈÈôÄ»¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢2¿Í¤Îº£¸å¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÂÐ¶É¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È·ë¾ë¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤ÎºÆ²ñ¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£