サーティワンのクリスマスケーキにポケモン＆キティら登場 好きなアイスを10個選べるパーティーセットも
B‐R サーティワン アイスクリームは、11月1日から12月25日まで「MAKE A SWEET CHRISTMAS」キャンペーンを実施する。
【写真】サーティワンのクリスマスケーキ一気見せ！気になるフレーバーも
今年もサーティワンのクリスマスはワクワクする商品が勢ぞろい。アイスクリームケーキやパーティーセットなど「選ぶ楽しさいっぱい」のラインナップとなっている。
『クリスマス パレット８』5000円／6号サイズ
1ピースごとに違った味を楽しめる毎年人気の『クリスマス パレット8』が、今年もとびきりかわいいアイスクリームケーキになって登場。世界中の子どもたちからサンタクロースへたくさんの手紙が届き、それを読んだサンタさんが、トナカイ、スノーマンと一緒にクリスマスの準備を。そんなかわいらしいストーリーを表現した。チョコレートでできたサンタさん、トナカイ、スノーマンが出迎え、ほかにもオーナメントや靴下、カラフルな星などわくわくする飾りがいっぱい。子どもに人気の「コットンキャンディ」や、オトナの味わいが人気の「ジャモカアーモンドファッジ」など、家族みんなで楽しめるフレーバーを厳選。フィルムには世界中からの子どもたちからのたくさんの手紙と切手が描かれていて、クリスマスの期待に胸が高まるデザインとなっている。
『クリスマス パレット4』3700円／4号サイズ
今年の『クリスマス パレット4』は大切な人に贈るクリスマスプレゼントをイメージ。雪が降り積もるクリスマスに、サンタクロースとクマが、とっておきのアイスクリームケーキを手に、プレゼントを届けにやってくるシーンを表現している。ケーキ自体が大きなプレゼントに見えるよう、フィルムは赤い包装紙と大きなリボンでかわいらしいデザインに仕上げた。選りすぐりの王道人気フレーバーを集めたラインナップとなっている。
『ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ』4000円／5号サイズ
毎年好評の『ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ』が、今年は雪山をイメージしたケーキとポケモンたちのにぎやかなデザインで登場。薄い水色のホイップクリームでケーキベースをコーティングし、白いホイップクリームで雪化粧した木々や積もった雪などを表現した。砂糖菓子でできたピカチュウ・イーブイ・ポッチャマはニコニコでとっても楽しそう。ほかのポケモンたちはピックでできているので、好きな場所に飾ってケーキを仕上げることができる。フレーバーは人気の「ポッピングシャワー」と「チョップドチョコレート」で好評の組み合わせ。
台紙もクリスマス限定で、食べ終わったらたくさんのポケモンがでてくる遊び心満載のデザインとなっている。
『トイ・ストーリー / クリスマス パレット6』4500円／5号サイズ
今年30周年を迎えたトイ・ストーリーの「プレゼントボックス」をテーマにした特別なクリスマスケーキ。サーティワンのアイスクリームケーキでは、初めて「ロッツォ」と元気いっぱいのカウガール「ジェシー」が仲間入りした。
プレゼントのリボンをイメージしたホイップクリームでデコレーションし、カラフルなチョコレートになったウッディやバズたちがにぎやかに彩る。そのほかにもたくさんの仲間たちがピックになっているので飾って楽しめる。イチゴの香りのするロッツォのピースは「コットンキャンディ」とストロベリーのフレーバーにするなど、キャラクターのイメージで人気のラインナップ。台紙にはオーナメントやプレゼントをちりばめ、作品中でアンディの誕生日プレゼントを偵察するグリーンアーミーメンをプラスした。クリスマスプレゼントを偵察しているような遊び心満載のデザインとなっている。フィルムにはトイ・ストーリー1〜4までの人気キャラクターが描かれていて、シリーズを愛するファンにはたまらないデザイン。
『ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ』4000円／5号サイズ
心あたたまるクリスマスにぴったりなサンリオのハローキティがかわいいアイスクリームケーキ。アイスクリームケーキのメインを飾るのは、大きめサイズの砂糖菓子のハローキティと双子の妹ミミィ。
バラのようなホイップクリームで埋め尽くして華やかに仕上げ、さらにポイントにハローキティのリボンチョコをあしらってかわいさ満点となっている。付属のピックでさらにかわいくデコレーションでき、フレーバーはハローキティのイメージに合うよう「ベリーベリーストロベリー」と赤い「コットンキャンディ」、そして人気の「チョコレートチップ」をチョイス。
『すみっコぐらし クリスマス パレット6』4500円／5号サイズ
今年もすみっコたちのかわいいアイスクリームケーキが登場。みんなで集まって遊んだり演奏をして楽しんだり、パーティーをしているシーンをイメージした。
すみっコの世界観に合うようなふんわりとした色合いのデザインで、ピックがたくさんついているのでかわいく飾ることができる。フレーバーはそれぞれのキャラクターのイメージに合う人気のものをラインナップ。フィルムと台紙にも「すみっコ」と「みにっコ」をたくさんデザイン。クリスマスらしいふんわりとした赤色で、ケーキのデザインが締まるようこだわった。
『クリスマス パーティーセット』スモール10コ3900円／レギュラー10コ4700円
好きなアイスクリームを10コ（スモールorレギュラー）選んで飛び出す絵本のようなBOXをテイクアウトで楽しめるクリスマスパーティーセット。今年はサーティワンアイスクリームファクトリーをテーマに、わくわくいっぱいのBOXに仕上げた。
ファクトリーの外観がデザインされた蓋をあけると、そこにはサンタさんたちがつくるアイスクリームファクトリーが。アイスクリームができるまでのわくわくする工程を、まるでファクトリーを見学しているかのように楽しめるかわいいデザインとなっている付属のピックをBOX中央のベルトコンベアーにさし込んで、左右に動かして遊べる楽しいしかけも。
飾るだけでクリスマスのテーブルを華やかに演出するクリスマスパーティーセットで、食べ終わった後も楽しめ、アイスクリームに付属のカラースプレーも飾ることもできる。
『ハッピーフレンズ サンタ』（サンタ／うさぎ／ぺんぎん／ぱんだ／きょうりゅう）450円 ※販売期間：11月28日〜12月25日
好きなスモールサイズのアイスクリームがホイップクリームやカラースプレーでかわいく変身するハッピーフレンズに、この時期だけのサンタが仲間入り。クリスマス限定デザインのカップに、にっこりかわいいサンタクロースのチョコレートをのせた。クリスマスモチーフのデザインが入ったたまごボーロも3つトッピングして、クリスマス感いっぱいかわいいハッピーフレンズのできあがり。
※価格は全て税込
