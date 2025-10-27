Âë28ºÐ³°Ìî¼ê¤Î¡ÖÌÜ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÌÔ¹¶¡¡¸µºå¿À¥³¡¼¥Á¡Ö½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤ë¤°¤é¤¤Áªµå´ã¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÄ®(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤ÎÂè2Àï¤¬¡¢10·î26Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬10-1¤Çºå¿À¤ËÂç¾¡¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ¡¢28Æü¤ÎÂè3Àï¤«¤éÉñÂæ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë°Ü¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ë 2025Ç¯10·î26Æü ¡Úºå¿À vs ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é²ó¤ËÀèÈ¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤¬1ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÈ¿·â¡£5ÈÖ¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¤ËÆ±ÅÀÂÇ¡¢6ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹â¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦Ãæ´Ö2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤Ü¤ß¤«¤±¤¿¹¥µ¡¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦ÌøÄ®Ã£¤¬½éµå¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¸«Á÷¤ê¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬Ê°»à¤·¡¢°ì»àÆóÎÝ¤È¶ÉÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÌøÄ®¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò¸«¶Ë¤á¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡³°³ÑÄã¤á¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½ÐÎÝ¤¬Âç¤¤¯¡¢¸å¤ÎµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢ºå¿À¤ò´Þ¤á¥»¡¦¥Ñ5µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿º´Æ£µÁÂ§»á¤Ï¡Ö½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±Áªµå´ã¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤Èº£µ¨.384¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ëµ±¤¤¤¿ÌøÄ®¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Çì³Ú¤Ï10·î27Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÌøÄ®¤ÎÄ´»Ò¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡ÊÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ë¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£º£¥·¥ê¡¼¥º2»î¹ç¤Ç4»Íµå¡£¡ÖÌøÄ®¤ò½Ð¤¹¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ê4ÈÖ¤Î¡Ë¶áÆ£¡Ê·ò²ð¡Ë¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Ç¤âÅÀ¿ô¤¬Æþ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢10¼ºÅÀ¤ÎÂçÇÔ¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌøÄ®¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Þ¤ÇÀª¤¤¤Å¤±¤Ð¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌñ²ð¤À¤è¤Í¡£·ª¸¶¡¢»³Àî¤âÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤Ï¥¤¥±¥¤¥±¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¡£Âë¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢28ºÐ³°Ìî¼ê¤Ø¤Î°ì¼ê¤¬¡¢¾¡Éé¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]