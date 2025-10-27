【和食さと】「北海道フェア」テイクアウト販売開始　帆立貝柱、豚肩ロースを使用したボリューム満点弁当など5商品

国内198店舗を展開する「和食さと」は、2025年10月30日（木）から、北海道産の「帆立貝柱」「豚肩ロース」「秋鮭」などを使用したテイクアウトメニューの販売を開始する。※販売期間2025年10月30日(木)〜12月3日(水)予定、文中価格はすべて税込表記

サトフードサービス株式会社が運営する、和食メインのファミリーレストラン「和食さと」。団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」がコンセプトで、子供から大人まで幅広い世代が楽しめるメニューが揃っているのが特徴だという。

和食さと・「北海道フェア」テイクアウト販売開始

今回のテイクアウトメニューでは、北海道産の帆立、秋鮭を使用した海鮮天丼と豚丼が一度に楽しめる「よくばりダブル丼〈北海天丼×豚丼〉」(1,510円)や、海鮮ちらしと豚丼を組み合わせた「よくばりダブル丼〈北海帆立ちらし×豚丼〉」(1,510円)を販売。さらに、北海道産「豚肩ロース」を老舗たれ屋「ソラチ」の豚丼のたれで焼き上げた「道産豚の豚肩ロース重」(1,402円)、新鮮な海の幸を盛り込んだ「寿司盛り合わせ〈北海〉」( 1,078円)、北海道産のコーンを使用した「たっぷりコーンコロッケ」1個(322円)などもおすすめだという。

【販売期間】

2025年10月30日(木)〜12月3日(水)予定

〈販売商品〉

(1)「よくばりダブル丼〈北海天丼×豚丼〉」1,510円

食べ応えのある秋鮭の北海天丼と道産豚の豚丼が両方楽しめるボリューム満点弁当。北海道産のきたあかりとモッツァレラチーズも楽しめる。

(2)「よくばりダブル丼〈北海帆立ちらし×豚丼〉」1,510円

ぷりっぷりの北海道産帆立をのせたちらしと、道産豚の豚丼の満足感たっぷりのダブル丼弁当。北海道産のきたあかりとモッツァレラチーズ付き。

「よくばりダブル丼＜北海帆立ちらし×豚丼＞

(3)「道産豚の豚肩ロース重」1,402円

半熟玉子も一緒に食べるのがおすすめ。老舗たれ屋「ソラチ」の特製たれで丁寧に焼き上げた北海道産豚肩ロースは、米との相性も抜群だという。

「道産豚の豚肩ロース重」

(4)「寿司盛り合わせ〈北海〉」1,078円

定番のまぐろやサーモンの人気寿司ネタに加え、今だけ特別に北海道産の帆立にぎりや水だこにぎりも味わえる寿司盛り合わせ。

「寿司盛り合わせ＜北海＞」

(5)「たっぷりコーンコロッケ」322円

子供からから大人まで愛される優しい味わいのコロッケ。サクサクの衣の中には、甘みたっぷりの北海道産のコーンがぎっしり。

「たっぷりコーンコロッケ」

【販売概要】

■対象店舗：和食さと全店 (198店舗)

■販売期間：2025年10月30日(木)〜12月3日(水)予定

■テイクアウト販売時間：11:00〜22:00

※売り切れる可能性あり

※一部店舗では商品内容、器が異なる場合あり

※一部店舗では改装などにより休業している場合あり

※各商品はオーダー後に調理するため時間がかかる場合あり

※本キャンペーンは予告なく変更する場合あり

※一部食材は北海道産以外を使用

【和食さとテイクアウト注文】

和食さとアプリでは、スマートフォンから事前にテイクアウトメニューを注文できる「モバイルオーダー」サービスを利用できる。事前予約も可能で、店舗で待たずに商品を受け取れたり、事前決済ができたりと便利な機能がある。

和食さとモバイルオーダー