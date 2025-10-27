どうすれば幸福な人生を送れるのか。この問いは古代ギリシャの時代から論じられてきた。哲学者・小川仁志さん監修の『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）から、賢人たちが出した答えを紹介しよう――。

※本稿は、監修・小川仁志『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／splendens ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／splendens

■欲深い人の心は永遠に満たされない

現代社会は、ものにあふれすぎているといわれます。ネットで買い物をすれば、翌日には手元に届くような大量消費社会。新製品は次々と登場し、飽きるのも早くなってきました。欲しいものがあっても、手に入ればすぐに次の欲が出てきます。

この「終わりなき欲求」にどう向き合えばいいのか。そのヒントをくれるのが、古代中国の思想家・老子（紀元前6世紀頃）です。

彼の言葉の中に「知足者富（足るを知る者は富む）」という一節があります。これは、「満足を知る人は、たとえ多くを持たなくても豊かである」という意味です。老子は、あれもこれもと欲しがる人間の性を否定しているわけではありません。なにかを欲する欲求は、人として抱いてしまうもの。ただ、欲望を抑える術を知らなければ、心は永遠に満たされないと語るのです。

たとえば、広い家を手に入れても、やがてはもっと広い家が欲しくなる。高級車を買っても、それに飽きれば次の新型車が欲しくなる。こうして所有物が増えても、心の空白は埋まらないまま残るのです。

では本当の豊かさとは、どこにあるのか？ 老子は、「今自分の手元にあるものを、ありがたく感じられる心」にこそ、真の豊かさがあると説いています。これは、「ものを減らせ」といっているのではありません。「今あるもので、もう十分だ」と思える自分を持つ、「足りている」ことを知る、ということです。

■持ちすぎるほど不安は増していく

お金であれ、ものであれ、私たちは、手に入れることで安心しようとします。より多くを所有すれば、将来も不安がなくなると考えるからです。しかし、実際には所有すればするほど心配や不安は増えていきます。失う恐れ、管理する手間、他人からの目──得た財産にはそれらがつきまとうからです。

老子の教えは、「欲望の否定」ではなく、「欲望の扱い方」にあります。「満ち足りている」と感じられることで、はじめて人は落ち着きを得られるのです。どこまで手に入れても心が騒がしいのなら、それは豊かさとは呼べません。むしろ、少ないものでも感謝できる人が、もっとも安定した心を持てるのです。

人生は、「どれだけ所有するか」よりも、「どのように感じるか」で決まります。あなたは今、どれだけ満ち足りていると感じているでしょうか？ ものに囲まれているのに、なぜか空虚な寂しさを覚えたときにこそ、老子の言葉を思い返すときかもしれません。

『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）より

■古代ローマの奴隷哲学者が説いた戦略的禁欲

「あれが欲しい」「これがしたい」など、生きている限り人間の欲求・欲望はとどまることを知りません。この欲求のコントロールについても、古くから哲学者たちが考察しています。古代ローマのストア派の哲学者エピクテトス（50〜135年）は、かつて奴隷という立場にあった異色の人物です。

監修・小川仁志『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）

彼自身は著書を残していませんが、弟子たちによってまとめられた『語録』『提要』が彼の哲学を現代に伝えています。奴隷という不自由な立場だったからこそ、彼は「自分で変えられるもの」に集中することの大切さに気づいたのです。どんなに努力してもどうにもならない状況の中で、無駄な欲望を抱くことはむしろ不幸を呼び込むことになります。

ストア派は禁欲主義を掲げていましたが、エピクテトスはただ我慢するのではなく、「戦略的に禁欲すべきだ」と考えました。その象徴的な例として、彼は宴会での料理のふるまい方を引き合いに出しています。

古代ローマの宴会では、料理は地位のある人から順番に配られ、必ず全員に行き渡るとは限りませんでした。そこで彼は「まだ回ってきていない料理」を待ち望むのではなく、「今、目の前にある料理」をしっかり食べるべきだと語っています。期待していた料理が途中でなくなる可能性もあるために、ずっと待っていても、結局はなにも得られないかもしれないからです。

そのあいだに、自分の前にあった料理すら他人に取られてしまう。だからこそ、目の前のものに意識を向けることが重要なのです。欲望をすべて追いかけるのではなく、現実的に手の届く範囲で満たす。それがエピクテトスの提唱する「宴会戦略」です。

■遠い夢ではなく近くの幸福を追う

私たちは生きていく中で、すべての欲望を満たすことはできません。1つの夢が叶っても、すぐに次の夢が生まれ、満たされることのない感情が繰り返されます。そして、叶わない夢が続くと、自分の人生が空虚に感じられ、落ち込んでしまうことさえあります。そんなときこそ、エピクテトスの考えに立ち返るべきです。

叶わぬ願いを追い続けて苦しむより、まずは目の前の現実に目を向けてみましょう。日常の中には、少しの行動で手に入る小さな幸福がたくさん存在しています。その小さな幸せを積み重ねることで、やがて心が安定し、欲望の暴走を抑えることができるでしょう。欲望を手放すのではなく、コントロールする。そのための第一歩が「目の前の幸福追求」なのです。

『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）より

----------

小川 仁志（おがわ・ひとし）

哲学者・山口大学国際総合科学部教授

1970年、京都府生まれ。京都大学法学部卒、名古屋市立大学大学院博士後期課程修了。博士（人間文化）。専門は公共哲学・政治哲学。「哲学カフェ」の主宰やメディア出演など幅広く活動。著書に『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』（アスコム）、『『ドラえもん』で哲学する 物事の見方が変わるヒント』（PHP文庫）ほか多数。

----------

（哲学者・山口大学国際総合科学部教授 小川 仁志）