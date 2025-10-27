¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥àÀßÎ©
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï27Æü¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÊÃæ³ØÀ¸¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ë¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µ»½Ñ»ØÆ³¤È¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿Áª¼ê°éÀ®¤ò´ð¤Ë¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÌîµåÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤È¿»Æ©¤ò¤á¤¶¤¹¤Ù¤¯¡¢³èÆ°ÍýÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë³èÆ°¤ò³«»ÏÍ½Äê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÁª¼êÊç½¸¤ò¹Ô¤¦¡£±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡¢2025Ç¯11·îÃæ¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£
¢§ ³èÆ°ÍýÇ°
£±.Ì¤Íè¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹Áª¼ê¤ò¡¢Ê¡²¬¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶å½£¤«¤é°é¤Æ¤ë¡£
£².»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
£³.¥Û¡¼¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂÎ¸½¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÌîµåÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¢§ Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹³µÍ×
½êÂ°¥ê¡¼¥°¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡Ë
¥Á¡¼¥àÌ¾¡§Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡ÊÏ¢ÌÁÅÐÏ¿Ì¾¡§Ê¡²¬¸¼³¦Æç¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë
»ØÆ³ÂÎÀ©¡§¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µ»½Ñ»ØÆ³¡£´ÆÆÄÂ¾¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½