新たな取り組みを次々と展開している、佐世保市のハウステンボス。

その仕掛け人に、今後の展望を聞きました。

その人は、ハウステンボス社長 髙村 耕太郎さん。

（ハウステンボス 髙村 耕太郎 社長）

「明らかにテーマパークとしては、すごく進化してきている」

この夏、人気キャラクター “ミッフィー” をテーマにしたエリア『ミッフィー・ワンダースクエア』が誕生。

さらに秋には、8K・LEDパネルを使用した本格ライドアクションもオープン。

来場者数は、前の年より3割増加しました。

（髙村 耕太郎 社長）

「ベースの “リラックス” を大事にしながら、わくわくするポイントを増やしていく」

ハウステンボスの今後の展望は…。

まずは就任から2年、新たな企画を次々と誕生させる、その手ごたえを伺いました。

（髙村 耕太郎 社長）

「パーク自体の雰囲気は、確実に変わってきている。みんながわかりやすく興奮したりとか、ワクワクしているという表情が増えてきている」

訪れる人の服装も変わってきた印象ですが…。

（髙村 耕太郎 社長）

「テーマパークやそういうところを楽しみにしている感じの、すごく明るい服装の人とかが増えてきたりするので、そういう意味では、明らかにテーマパークとしてすごく進化してきている」

髙村社長が就任後に手がけたのが、ハウステンボス開業以来の最大規模のプロジェクトです。

ヨーロッパの街並みにオランダを代表する絵本のキャラクター “ミッフィー” の世界観を表現した新エリア『ミッフィー・ワンダースクエア』をオープンさせました。

これは就任時から、構想があったのですか？

（髙村 耕太郎 社長）

「ちょうど私が来たあたりから、このプロジェクトがスタートして、約1年半ぐらいかかってオープンした。

オランダで生まれた絵本なので、僕らが全体のコンセプトとしている “オランダ” とマッチして、ミッフィーを入り口にしながらハウステンボスの魅力を再認識、再発見してもらえるきっかけになればいい」

『ミッフィー・ワンダースクエア』のオープン後、社長の狙い通り、来場者層に変化が生まれました。

20代～30代の女性客が、前年から4割増えたほか、小さな子ども連れの客も多くなりました。

（髙村 耕太郎 社長）

「若い女性客がこのオープン以来、増えてきている。購買力もすごくあるので、ビジネス全体にも大きい影響を与えている」

兵庫県出身の髙村耕太郎 社長。

大学卒業後、東京ディズニーリゾートを運営する「オリエンタルランド」に入社。

2018年からは、執行役員を務めました。

幼い頃から、テーマパークに特別な思いがあったのでしょうか？

（髙村 耕太郎 社長）

「生まれた時はまだテーマパークがなかった。テーマパークというよりは公園が小さい時から好きで、“みんなが集まる場所を作るみたいな仕事に就きたい！” と子どもながらに思っていて、そこから一応、ここに繋がってる」

常に “ハウステンボスならではのあり方” を考え続ける髙村社長。

早朝によく訪れているというパーク内の、お気に入りの場所に案内してもらいました。

（髙村 耕太郎 社長）

「ここからの(眺めが）本当に朝とかきれい」

スネーク橋から望む大村湾。

パーク内でも知る人ぞ知る、隠れた名所です。

この海との、今後の展望もあり得えますか？。

（髙村 耕太郎 社長）

「僕らにとっては大きいテーマ。目の前に広がる大村湾は、世界でも有数の、きれいで波がほとんどないマリンスポーツがしやすい場所。

エンターテインメントの場として、もっと生かしていくのは今後の構想の中でも1つ、大きいテーマ」

ハウステンボスは、“憧れの異世界。”をテーマに、パーク内の細かな部分も改革を進めてきました。

その1つが、パークを彩る植栽の配置です。

これまで多くの花は、地面に植えられていましたが…。

人の目線の高さに合わせた位置に、変更しました。

（髙村 耕太郎 社長）

「植栽が地面にあると人の視線は当たり前だが、下に下がる。ハウステンボスの建物も含めたきれいな風景と一緒に、お花を楽しんでもらう」

植栽の位置が変わるだけで同じ街並みの景色は、印象がかなり変わります。

「ハウステンボスならではの世界観を作りたい」と、パーク全体で見直しを行いました。

さらに、以前はいたるところにあった看板ですが、今はそのほとんどを撤去。

また 新しく設置した看板には、ミッフィーの作者ディック・ブルーナのイラストを採用し、世界観を統一させました。

どこにどんな看板を設置しているかは、オープンにしていません。

それが “探す楽しみ” にもつながっているのです。

（髙村 耕太郎 社長）

「違う世界観みたいなところへ、ゲストに気持ちを切り替えて、その雰囲気に浸ってもらうのが大事。目線に入ってくる余計なものや、違うアテンションを引くものは、気分自体を途切れさせちゃう。

かわいく伝えるのが、ゲストにその世界に没入してもらうために重要」

さらに提供する「食」でも新たな挑戦が…。

この秋は “九州産の食材” を、景色とともに楽しめる 野外でのグルメイベント「テイストオブ九州」を初開催。

本格的なものはレストラン内でしか楽しめなかった、ハウステンボスの食事に変化をもたらしました。

（髙森 康佑 シェフ）

「(九州は）栄養豊富な海や山や、川の食材が魅力的な地域なので、より秋らしい味覚を感じられる」

改革が進む一方で、髙村社長は “課題” もあると語ります。

（髙村 耕太郎 社長）

「長崎と佐賀全体、地域のパワーを上げていくことに取り組んでいかないと、僕らの持続的な成長はないというところが、一番 ビジネスの構造として今、感じている課題」

8月には、長崎や佐賀の12の市や町で構成する「西九州させぼ広域都市圏」と連携協定を結びました。

周辺地域と連携し、広い視点での成長戦略を描きます。

将来的には、ハウステンボスを含めた一帯が、外国人観光客の長期滞在型のリゾート地になることを目指します。

（髙村 耕太郎 社長）

「地域に魅力的な宿泊施設をたくさん、その地域の特色を活かした形で増やしていく感じになると、絶対に観光が伸びてくるはず。そうなってくると、その真ん中あたりにあるハウステンボスは、もっとたくさんの人に来てもらえる形になると思う。そういうビジネス構造を目指したい」

来年春には、成長戦略の第3弾となるアトラクションのオープンが発表されました。

世界中で人気のアニメ「エヴァンゲリオン」がテーマ。

ハウステンボスを舞台にした、オリジナルストーリーが楽しめるということです。

髙村社長のもと、改革が進む “憧れの異世界。” へ。

これからも来場者の “ワクワク” を生み出し続けます。

佐世保市では、今月から「ハウステンボス」と「九十九島」などを結ぶ、シャトルバスの運行が始まっています。

市内周遊を促進するということで、髙村社長が語る “大規模なリゾート地” という目標にもつながりそうです。