齊藤京子、胸元透けるドレス姿でレッドカーペット登場【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】映画「恋愛裁判」（1月23日公開）で主演を務める女優の齊藤京子が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【写真】元日向坂46メンバー、胸元透けるドレス姿
齊藤は、胸元のレースが透けるホワイトのドレスを着こなして登場。共演の倉悠貴とともにレッドカーペットを歩いた。
日本の現代社会においてアイドルは、時に大きな熱狂を生み出す存在でありながら、その裏側で人間らしい感情をルールで縛られる矛盾を抱えている。本作は、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンターを務める女性が「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる物語を通じて、華やかな世界の裏側に潜む孤独や犠牲、そして自己を取り戻すための闘いを痛切なリアリティで描く。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
◆齊藤京子、レッドカーペット登場
◆齊藤京子主演「恋愛裁判」
◆「第38回東京国際映画祭」
