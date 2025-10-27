南沙良＆出口夏希、華やかドレス姿でレッドカーペット 美スタイル際立つ【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】映画「万事快調 オール・グリーンズ」でW主演を務める女優の南沙良と出口夏希が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【Not Sponsored 記事】
【写真】出口夏希、美背中全開のドレス姿
◆南沙良＆出口夏希、レッドカーペット登場
南は、ドットのチュールがガーリーなホルターネックドレス、出口は、背中部分が広く開いた花がらのドレスに身を包んで登場。共演の吉田美月喜、羽村仁成とともにレッドカーペットを歩いた。
◆南沙良＆出口夏希W主演「万事快調 オール・グリーンズ」
未来が見えないどん詰まりの高校生が、自分たちの夢をかなえるために、この町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない。彼女たちは、同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める。時代の閉塞感を吹き飛ばす、不適切で爽快な青春映画が誕生。
◆「第38回東京国際映画祭」
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】