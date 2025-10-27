¡ÚÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Û´äÅÄ¹äÅµ¡Ö¶âÈ±¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¡±é¤¸¤¿¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¼«Ê¬¡×¤ª¤¸¤µ¤ó¼«³Ð
¡ãÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡ä¡þ27Æü¡þÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì
¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡Ö¶âÈ±¡×¡Êºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¡¢11·î21Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¼ç±é¤Î»°ÂåÌÜJ Soul Brothers´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç±é¤¸¤¿¼«Ê¬¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡Ö¶âÈ±¡×¤Ï¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¹»Â§¡¢¶µ»Õ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¡¢Ë½Áö¤¹¤ëSNS¤ä¥Í¥Ã¥ÈÊóÆ»¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¶µ»Õ¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¶âÈ±¥Ç¥â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
´äÅÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤½ª¤¨¡ÖÄ¹¤¤Î¹¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼èºà¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ºîÉÊ¤ÈÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤Í¡¢Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡ÄµÓËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£ËÍ¤éÀ¤Âå¤¢¤ë¤¢¤ë¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
À¸ÅÌ¤ò±é¤¸¤¿ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ê15¡Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÊâ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÌÜ¤¬¡¢¤¯¤®¤Î¤è¤¦¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤È¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£