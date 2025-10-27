【写真特集Vol.1】北川景子・吉岡里帆・キンプリ高橋海人ら「第38回東京国際映画祭」レッドカーペット豪華登場
【モデルプレス＝2025/10/27】「第38回東京国際映画祭（TIFF）」のオープニングイベントが27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた。ここでは、登壇者たちの写真をまとめる。【写真特集Vol.1】
【写真】北川景子、スリットから美脚スラリ
今回は「オープニング」部門に選ばれた「てっぺんの向こうにあなたがいる」から吉永小百合、のんら、「コンペティション」部門に選ばれた「金髪」から三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典ら、「ガラ・セレクション」部門に選ばれた「ナイトフラワー」から北川景子、森田望智、内田英治、「君の顔では泣けない」から坂下雄一郎、芳根京子、King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）ら、「栄光のバックホーム」から草川拓弥ら、「特別上映」部門に選ばれた「GENERATIONS：The Documentary」からGENERATIONSがレッドカーペットに豪華登場。
また「ワールド・フォーカス」部門に選ばれた「ダブル・ハピネス」から吉岡里帆ら、「アニメーション」部門に選ばれた「トリツカレ男」からAぇ! group佐野晶哉ら、「TIFF シリーズ」部門に選ばれた「スキャンダルイブ」から川口春奈、柴咲コウら豪華俳優陣が集結した。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
◆北川景子・吉岡里帆・高橋海人ら豪華登場
◆「第38回東京国際映画祭」
