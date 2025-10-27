スズキ新「“4WD”コンパクトSUV」まもなく発売！ 全長3.5mちいさなボディに“上級パーツ”を装備！ 安全機能が充実＆“5速MT”モデルもある「ジムニーシエラ」最上級モデルって？
エクステリアで差別化！ 最高級グレードの仕様とは？
スズキは2025年10月15日、四輪駆動車「ジムニーシエラ」の一部仕様変更を発表し、同年11月4日に発売する予定です。
今回の改良では、先進安全装備の新機能や「スズキコネクト」への対応を進め、安全性と快適性をさらに充実させています。
【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”スズキ新「“4WD”コンパクトSUV」です！（27枚）
そんなジムニーシエラの中で、最も高価な最上級グレードはどのような仕様なのでしょうか。
ジムニーシリーズは、伝統のラダーフレームとリジッドアクスル式サスペンションを継承する本格的な四輪駆動車です。1970年の誕生以来、半世紀にわたり進化を重ねてきました。
悪路での高い走破性と、取り回しのしやすいコンパクトなサイズが特徴のジムニーは、さまざまな用途で活躍し、熱狂的なファンを抱えています。
現行モデルは2018年に約20年ぶりのモデルチェンジを実施し、歴代4代目となりました。
往年のクラシックモデルを思わせる四角い無骨なフォルムは、道具としての合理性と機能性を追求したデザインです。
現在のラインナップは、軽自動車の「ジムニー」と、普通車3ドアのジムニーシエラ、5ドアの「ジムニーノマド」が用意されています。
今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備としました。
さらに、アダプティブクルーズコントロール（全車速追従機能付）、後方誤発進抑制機能、そして「スズキコネクト」への対応により、安全性と利便性が向上しています。
そんなジムニーシエラのなかで、最も高価な最上級グレードは「JC」です。
ボディサイズは全長3550mm×全幅1645mm×全高1730mm、ホイールベースは2250mm、最低地上高は210mmで、他グレードと変わりません。
まずエクステリアの違いを見ていきます。上級モデルのJCはLEDヘッドランプを装備する一方、エントリーモデルの「JL」はハロゲンヘッドランプを採用します。
JCはアルミホイール、JLはスチールホイールという違いもあります。また、JCのドアミラーにはLEDサイドターンランプが備わっています。
JCのボディカラーは、「キネティックイエロー」をはじめとする8色のモノトーンカラーに加え、ブラックルーフを組み合わせた2トーンカラーの3パターンも選択可能です。
インテリアはブラックで統一され、シート素材はファブリック。ステアリングホイールは本革巻きで、エアコン周りやインナードアハンドルにはメッキ加飾が施され、質感が高められています。
快適装備についてはグレード間で大きな差はありません。フルオートエアコン、キーレスプッシュスタートシステム、電動格納式リモコンドアミラー（リモート格納）、前席シートヒーターは全車標準装備です。
また、自発光式メーターやマルチインフォメーションディスプレイ、スペアタイヤの装備も他グレードと同様です。
実用面では、シートに撥水加工が施され、リアシートは左右独立で12段階のリクライニングに対応。
5：5分割可倒式で、2人乗車時にはラゲッジスペース容量が最大352リットルまで広がります。
リアシートの背面や荷室には防汚加工が施され、汚れた小物も収納しやすい開閉式ラゲッジボックスが備わっています。
安全装備としては「スズキ セーフティ サポート」を搭載。衝突被害軽減ブレーキは改良モデルから「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備としました。
4速AT車は全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）や後方誤発進抑制機能にも対応します。
パワートレインは、最高出力101PS、最大トルク130Nmを発生する1.5リッター直列4気筒自然吸気エンジンを搭載。
駆動方式は全車パートタイム4WDで、トランスミッションは5速MTと4速ATを用意しています。
JCの価格（消費税込み）は238万5900円。一方、最安グレードのJLは227万1500円で、価格差は11万4400円となっています。