通算250セーブまであと「2」に迫っていたロッテの守護神・益田直也は8月に上半身のコンディション不良を理由に登録抹消され、残りシーズンを棒に振った。その後、9月下旬に、度重なる救援失敗の腹いせから、ロッカールームで暴れて左手を骨折していたことが判明した。一時的な怒りで感情を爆発させたことで、今季中に実現するはずだった名球会入りをフイにしたわけだが、過去にも自制心を失った八つ当たり行為で、自業自得とも言うべき負傷に泣いた男たちは少なくない。【久保田龍雄/ライター】

【写真】今季での退任を表明した千葉ロッテ・吉井理人監督の引退セレモニー

あの時短気を起こさなければ…

まず、バットに八つ当たりして本塁打王を逃したのは、1989年に来日した阪神の助っ人・フィルダーだ。

選手の運命を変えた冷蔵庫（写真はイメージです）

フィルダーは9月13日までに38本塁打を記録し、2位のヤクルト・パリッシュに3本差をつけ、リーグトップだった。

ところが、翌14日の巨人戦で3回に空振り三振に倒れたことが、運命を暗転させる。

直後、フィルダーは悔しさのあまり、バットを地面に叩きつけたが、跳ね返ってきたバットが右手小指の付け根を直撃。右第5中手骨骨折で全治1ヵ月と診断され、残り24試合すべてを棒に振ることになった。

“本命”の突然のリタイアで漁夫の利を得たのは、パリッシュだった。この日も広島戦で36号ソロを放って2本差に迫ると、シーズン終了までに42本塁打を記録し、逆転で本塁打王に輝いた。

これまで2.8試合に1本の割合で本塁打を量産していたフィルダーだけに、残り24試合で4本以上は打てたはず。「あの時短気を起こさなければ…」と悔やむ結果となった。

クーラーボックスに八つ当たりして、パ・リーグのシーズン最多セーブ記録を逃してしまったのは、西武時代の豊田清だ。

2003年9月24日のロッテ戦、この日まで38セーブを記録していた豊田は、1点リードの9回からマウンドへ。

ショートを右飛、サブローを三振に打ち取って、たちまち2死。あと1人を抑えれば、前年に自ら記録した38セーブを更新し、当時のパ・リーグ新記録となる39セーブ目を手にするところまで来た。

ところが、里崎智也をカウント2-2から空振り三振に打ち取ったにもかかわらず、ワンバウンドしたボールを捕手・細川亨が後逸したため、振り逃げを許してしまう。

そして、次打者・初芝清の左翼線二塁打で同点……。振り逃げをきっかけに、ほぼ手中にしていたセーブがフイになるという皮肉な結果に、豊田は怒りを抑えることができない。

利き手の右手でベンチに設置されたクーラーボックスを殴打し、裂傷を負った結果、残り6試合の出場は不可能となり、セーブ記録更新も幻に。怒りの代償は大きかった。

利き手はやめろ！

豊田同様、利き手でベンチのイスを殴ったことが災いし、シーズンの大半を棒に振ってしまったのが、ダイエー時代の杉内俊哉だ。

2004年6月1日のロッテ戦、福浦和也に満塁弾を浴びるなど、2回までに7点を失った杉内は、悔しさをあらわにしてベンチに戻ると、イスに向かって帽子とグラブを叩きつけた。怒りは収まらず、右拳で椅子を殴り始め、続けて利き手の左拳まで振り上げた。

捕手・城島健司が「利き手はやめろ!」と制止するのもむなしく、杉内は左拳をイスに向かって振り下ろした。

その後、自軍の攻撃中に両手が赤く腫れ上がったため、福岡市内の病院に急行したところ、両手小指の付け根を骨折しており、全治3カ月で、シーズン中の復帰は絶望となった。

自業自得とも言うべき負傷離脱に、王貞治監督も「悔しさは誰でもある。だが、何のために選手としてやっているのか。絶対にやってはいけないことだ」と激怒し、球団も謹慎10日、罰金100万円のペナルティを科した（後に600万円に増額）。

西武とのプレーオフ第2ステージで中継ぎとして実戦復帰を果たした杉内だったが、前年10勝を挙げた左腕が先発できないハンデは大きく、シーズン2位の西武に2勝3敗で敗れ、日本シリーズ進出を逃している。

ヒーロー賞が冷蔵庫

最後は“冷蔵庫殴打事件”で名を馳せたDeNAのリリーフ右腕・パットンを紹介する。

2019年8月3日の巨人戦、2点リードの8回に登板したパットンは、先頭打者から3連打を浴び同点を許し、1死も取れずにKOされてしまう。

自身の不甲斐なさや審判の判定に対するイライラから平常心を失ったパットンは、ベンチ内の冷蔵庫に八つ当たりし、両拳で右、左、右と3度にわたって殴打した。

ところが、力を入れ過ぎたのが祟り、右第5中手手根関節脱臼骨折で、残りシーズンを棒に振る羽目に……。

事態を重く見た球団は8月13日、罰金500万円とリハビリ期間中の野球振興活動への参加というペナルティを科した。

そして、冷蔵庫にまつわる話は、これだけで終わらなかった。

翌2020年8月27日の広島戦、1点リードの6回1死一、三塁のピンチにリリーフしたパットンは、2死後に四球で満塁としたものの、田中広輔を155キロ直球でレフトフライに打ち取り、見事無失点で切り抜けた。

3対2の勝利後、先発・井納翔一とともにお立ち台に上がったパットンには、家電量販店ノジマからヒーロー賞が贈られたが、賞品はなんと冷蔵庫だった。

前年の殴打事件を嫌でも思い出させる皮肉な巡り合わせに対し、ノジマ側も公式ツイッターで「誤解のないよう念のため…お伝えさせて頂きます。パットン選手へのヒーロー賞として冷蔵庫を贈呈させていただいた件につきまして、裏側に特別深い意図があるわけではございません」と弁明し、顔文字付きのユーモラスな文面が話題になった。

10月17日から秋季練習に合流した益田。来季は「1から頑張って」クローザーの座を勝ち取り、節目の記録に再挑戦することになる。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

デイリー新潮編集部