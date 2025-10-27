ネイル写真を撮ろうとしたら→ポメラニアンの行動がかわいすぎて1.7万いいね「真っ黒爪」「かわいい」【ママリ】

ネイルの写真を撮っていたら…愛犬の行動に1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはちぷひま🐻🌻ポメラニアン(@chip1121pom)さんが投稿したある写真。愛犬のかわいい行動は、見ているだけで癒されます。また、愛情をもって育てていると、飼い主さんに性格や行動が似てくるという話もあります。





投稿者のちぷひま🐻🌻ポメラニアンさん。自分のネイルをきれいに整えたら、愛犬がやってきました。

©chip1121pom

写真撮ってたら「あたちの爪もおもちゃも見て！」って来ました笑笑

飼い主さんと同じように写りたかったのでしょうか。真似っこしているのが、とてもかわいらしいですよね。きっと大好きな飼い主さんと一緒に、写真を撮ることが好きなのでしょうね。かわいい爪を見せてくれて、おそろいのポーズが仲の良さをますます感じさせます。



この投稿に「真っ黒爪」「かわいい！」などのリプライが寄せられました。愛犬も飼い主さんと一緒で、おしゃれさんなのでしょう。かわいらしくて癒やされる投稿でしたね。

「食べられてますよ」ネコちゃんのしっぽ、ピンチの投稿に12万いいね

ご紹介するのは、ゆゆ☺︎9m(5/22)🐣🎀(@nkcyndskbb)さんが投稿した、クスッと笑えて心がほっこりする写真です。



ある日、ベビーサークルの中でお子さんと猫ちゃんを一緒に遊ばせていたときのこと。ゆゆ☺︎9m(5/22)さんが目撃したのは、なんとも面白い状況になっている猫とわが子でした。

©nkcyndskbb

あの…しっぽ食べられてますよ…（ネコチャン、ヒーターに夢中で気付いてない模様）

お子さんは白猫ちゃんのしっぽをパク！その一方で、猫ちゃんはベビーサークルの外にあるヒーターに夢中なのだそうです。「あの～しっぽ、食べられてますよ？」と教えてあげたくなりますね。



自分の興味があるものに熱中する猫と、もふもふのしっぽを食べたくて仕方ないお子さん、どちらもかわいすぎます。この投稿には「なぜ気付かない…」「かわいい！」といったリプライがついていました。



ペットと赤ちゃんがいる日常に憧れる、かわいらしい投稿でした。

野生を忘れた？うさぎのかわいい寝姿に9万いいね

ご紹介するのはもぐ(@mogumogu_lapin)さんが投稿したある写真。野生で暮らすうさぎは敵から身を守るため、警戒心が強くいつでも逃げられるように気を張っています。大きな耳をピンと立て、素早く逃げる姿を映像などで見た事がある方は多いでしょう。



そんなうさぎですが、人間と暮らすとずいぶん変わるよう。投稿者・もぐさんは、ペットのうさぎ・もぐくんの写真を投稿しました。かわいい姿に存分に癒やされてください。

©mogumogu_lapin

完全なる家うさぎ

絶対に野生では生きていけない

このだらけきった寝姿

リラックスしきった寝姿に癒やされますね。大切に育てられ、危機感を覚えることなく安心しきっていることがわかります。



この投稿に「幸せなのがよく分かる」「うちの子もそうです」などのリプライが寄せられました。安心して寝てくれているのは、飼い主さんとの信頼関係の証。こんな表情を見せてくれるまで愛情をこめてきたことが伝わる、素敵な投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）