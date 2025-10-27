¡ÚÂÐÃÌ¡Û¡ÈÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÉÁ°¤ËÆüÊÆ³°¸ò¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÄÎ©·ûÌ±¼çÅÞŽ¥ÌîÅÄÂåÉ½¤ËÄÅÀî¾Í¸ã¥¢¥ó¥«ー¤¬Ê¹¤¯(ÀÅ²¬)
25Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤ÈŽ¢every.¤·¤º¤ª¤«Ž£ÄÅÀî¾Í¸ã¥¢¥ó¥«ー¤¬Ä¾ÀÜÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÅÀî¾Í¸ã¥¢¥ó¥«ー¤Ï¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¼óÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡×¡ÖÉü¶½Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¡×¤È¤·¤ÆÌîÅÄÆâ³Õ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
Q.¡ÖËÉ±ÒÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆGDPÈæ2¡ó¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¤ó¤À¤È¡£ÌîÅÄÂåÉ½¤â¤«¤Ä¤Æ¼óÁê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤ä¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Ö¡ÊËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ò¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ä¤ë¤Î¤«¡¢ÆüÊÆ³°¸ò¤ÎºÇ½é¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¤¿¤¯¤Æ¤³¤Á¤é¤«¤é¸À¤¦¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ø5Ç¯´Ö¤Ç43Ãû±ß¡Ù¤Ïº¬µò¤¬Ìµ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ë¤´ËÜ¿Í¤Î¿´¤ÎÄì¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å¤Î¿³µÄ¤ÎÃæ¤Ç¼Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Îº£¸å¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃíÌÜÅÀ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
Q.¡ÖËÉ±ÒÈñGDPÈæ2¡ó¤òÁ°ÅÝ¤·¤¿¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø3¡ó¡¢4¡ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¼ç½¾´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡£¹ñ±×¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼çÄ¥¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤«¤é¤â¡¢¤¤Á¤Ã¤ÈµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤½¤¦¤Ï¸À¤¦¤±¤É¤Í¡Ù¤È¡¢¸À¤¤ÊÖ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Î´Ø·¸À¤ÏÂç»ö¤À¤È¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ç¥£ー¥ë³°¸ò¤Î¥Ç¥£ー¥ë¤ò¤¹¤ëÂ¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤«¤éÀÞ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¿á¤Ã¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ë¶î¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÂ¾¹ñ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«¼çÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤·¤Æ¡¢°ÕÃÏ¤Ç¤â¤ª¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹ñ²ñ¿³µÄ¤ÇÀµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¡×¤ä¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Îº£¸å¤Îºß¤êÊý¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¹28Æü¤Î¡Öevey.¤·¤º¤ª¤«¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
