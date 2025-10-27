来年2月のミラノ・コルティナオリンピックにつながるワールドカップ出場をかけた、「スピードスケート」の距離別選手権が26日まで、長野市で開かれました。県勢もそれぞれのレースで優勝するなど活躍を見せました。



長野市のエムウェーブで開かれたスピードスケートの距離別選手権。





会場を沸かせたのはオリンピック2大会連続で金メダルの女王・髙木美帆！得意の1000メートルでは序盤からコーナーで加速すると…他を寄せ付けない圧倒的な滑りでこの種目、なんと「9連覇」達成です！そして、諏訪市出身の山田梨央が2位に入り、髙木に迫りました。諏訪市出身の山田梨央選手「世界でしっかり戦うこともさらに目標として持っているので、 世界で通用する滑りを目指したい」男子「5000メートル」では南佐久郡・南牧村出身で3000メートルの日本記録を持つ、長距離の若きエース佐々木翔夢と、弟で小海高校2年の佐々木泰雅の兄弟が魅せました。まずは弟・泰雅が自己ベストを7秒以上縮める6分22秒04でフィニッシュ。この時点で暫定トップに立つと…負けじと兄・翔夢も…序盤から攻めていったという佐々木翔夢。後半もスピードが衰えず、6分21秒65で見事、初優勝！兄弟でワンツーフィニッシュを飾りました。南牧村出身 佐々木翔夢選手「（泰雅と）2人で日本の長距離界を変えていければ話題にもなるし、 ほかの人もこの兄弟みたいになりたいという感じで（略）2人で頑張りたい」南牧村出身 佐々木泰雅選手「（兄・翔夢は）ずっと追いかけていた存在でやっと同じ舞台で戦えることができたので/勝ちたかったけどまだ超えられない壁でした」男子1000メートルでは長野市出身でエムウェーブ所属の小島良太がホームの歓声を力に変えて3位に。ワールドカップの代表切符をつかんでいます。