杉原杏璃、日経平均の最高値更新で「一度利益確定しました」 史上初5万円突破に驚き
タレントで投資家の杉原杏璃が27日、自身のXを更新。日経平均株価が史上初の5万円を突破したことに驚いた。
【写真】オシャレな自宅部屋！投資で大成功した杉原杏璃の最新ショット
先週、日経平均株価は5万円突破目前となっており、その際に杉原は「日経平均最高値更新したので日経平均株価に連動するETFを一度利益確定しました 史上初の女性総理大臣 高市新総理誕生ということでおめでとうございます 今後の相場も楽しみですね！」と報告。
それから1週間経過し、日経平均株価は5万円を突破して「日経平均5万突破 すごいねー」と驚いている。
なお、杉原は以前、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”こと桐谷広人氏とランチデートをしたことを報告し、「株友の桐谷広人さんとランチデートしてました お互いの株主優待券が5／31に切れちゃうので一緒に使い切りにかごの屋へ」と説明しながら「もともと私はキャピタルゲイン派なんですが、桐谷さんのおかげで優待生活になりつつありますw」と伝えている。
