桃井かおり、夫のリクエストに応えた手作り中華粥 盛り付けた器に注目集まる「どちらで購入されたんですか？可愛いです」
俳優の桃井かおりが27日、自身のインスタグラムを更新。手作りの「海老と帆立の中華粥」を公開し、盛り付けた器に注目が集まっている。
【写真】「全てに憧れ」桃井かおりが作った海老と帆立の中華粥
「庭のパクチの実、紫蘇、茗荷で大根漬けてたら 中華粥食べたいな〜とツレが言う。なら今日も庭食だな”なんてわが心の声が言ったんだー」とつづり、中華食器のような華やかな器に盛り付けられた中華粥と自家製の漬物を紹介した。
シンプルな食事も器によって印象が変わり、美しく彩られた器によって特別感のある仕上がりとなっている。
この投稿にファンからは「器はどちらで購入されたんですか？可愛いです」「器も良いですね 全てに憧れ」「ツレの注文に応える、可愛い心の声」「美味しそう レンゲも揃っている器も素敵ですね」などのコメントが寄せられていた。
