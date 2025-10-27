野球評論家として活躍する西山秀二さん（５８）は、捕手として南海（現ソフトバンク）、広島、巨人の３球団で２０年のプロ生活を送った。１９８５年度のドラフト会議では近鉄、南海の２球団から４位指名され、抽選での南海入りだった。１９歳で念願のプロ野球選手となった西山さんだが、地元・大阪のチームに所属したことで野球だけに没頭する１年目とはならなかった。

規律の厳しい高校時代は、甲子園出場というチームとしての大きな目標もあり、私生活も含めて真摯に野球に取り組んできた。だが、若くして地元の大阪でプロ野球選手になった西山さんは、練習と同様に遊びにも熱中してしまったという。

「南海やから、やっぱり近くに友達がいっぱいおるから。夜な夜な友達と遊びに行ってしまうというのはあった。中途半端に小銭ももってるし。最初から広島とか、よその球団やったら、大阪を離れてたら、友達もおらんし、そんな夜な夜な遊んだりせえへんかった」

親の庇護から離れた解放感。プロ野球選手として自分でお金を稼ぐようになった高揚感。西山さんはやんちゃだった１９歳当時の自分を省みた。

新人選手は大阪・堺市にあった中百舌鳥球場に隣接する「秀鷹寮」での寮暮らし。当然、門限を始めとする寮の規則はあったが、寮長の目を盗んで夜の町へと出かけた。

「今はもう時効やろうから言えるけど、寮の合鍵を持ってたんです。非常口の。だから夜も出入り自由やった」

合鍵をこっそり作ったことで、玄関近くにある寮長の部屋の前を通らずに、目立たない非常口から出入りすることができていたという。

そんな生活を続けながら２軍暮らしの１年目は終わった。秋季練習が行われていた１２月、夜遊びが明るみに出る事故が起こった。

１２月１６日の深夜、寮を抜け出し、先輩が運転する車に同乗して３人でミナミに飲みに行こうとしたところ、交通事故を起こし大騒動となったのだ。

「あと３日でオフという時やった。自分は頭にガラスが刺さって、顔がちょっと腫れたぐらい。１人は腕を骨折した。そのまま寮は閉鎖になって、無期限の自宅謹慎になった」

命にかかわる事故にならなかったのは不幸中の幸いだった。西山さんは大阪・八尾の自宅に戻った。翌日の新聞各紙に事故は大きく取り上げられていた。

「１９歳やったけど、１面に顔写真入りで載ってた。うちの親は新聞を全紙買いに行ってたね」

苦笑交じりに若気の至りが招いた騒動を回想した。

翌年５月、西山さんはシーズン途中で広島にトレードとなった。就任２年目の杉浦忠監督が率いるチームは前年の最下位から一転、春先を好調に滑り出していたが、手薄な内野の補強に動いた。当時９年目の森脇浩司内野手、８年目の永田利則内野手の２選手を獲得。西山さんに金銭がプラスされての交換トレードだった。

「１日も早く１軍で活躍できるよう精いっぱい頑張りたい」

両球団がトレードを発表した翌５月１６日付のデイリースポーツには西山さんのコメントが残っている。

１９歳、入団から１年５カ月でのトレードは異例ではあった。

「普通２年目の選手やったら出さんけど、こいつどうぞ、ってなっちゃうよね。南海にとって、いい話やったんやないですか。結局、それがあったから出されたというか、トレードで好きに連れて行ってくれということやないですかね」

西山さんは自虐気味に自身がトレードになった理由を語ったが、その背景には、将来のある若手を手放してでも補強をしなければならない南海のチーム事情があったのだ。

（デイリースポーツ・若林みどり）

西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。