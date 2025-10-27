ミスタードーナツ × ポケモン♡冬限定ドーナツ＆グッズが11月5日から登場

今年で8年目を迎える「ミスタードーナツ × ポケモン」キャンペーンが、2025年11月5日（水）よりスタートします♡今回も見逃せないビジュアルドーナツや、ふわふわブランケット・可愛いグラスなど限定グッズが勢揃い。ピカチュウはもちろん、タマゲタケ・ミミッキュ・ビリリダマなども登場し、ドーナツでもグッズでも楽しめるラインナップです。冬を楽しく彩るこの期間限定コラボ、ぜひお早めにチェックを♪

ドーナツ全ラインアップ＆価格一覧

「ミスド ポケモン ドーナツ」シリーズでは、以下の限定メニューが登場します。

もふもふ ピカチュウ ドーナツ

テイクアウト 価格：334円／イートイン 価格：341円

ふんわりイースト生地にホイップクリーム、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピング。見た目も味わいも満足な一品。

タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ



テイクアウト 価格：334円／イートイン 価格：341円

ケーキドーナツ＋シュー生地の変化でモンスターボール風のデザインにも注目。

ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ

テイクアウト 価格：259円／イートイン 価格：264円

シュー生地×ホワイトチョコ＋ゴールデントッピングで食感と遊び心を両立。

タマゲた！ミミッキュのドーナツ チョコ



テイクアウト 価格：226円／イートイン 価格：231円

ケーキドーナツにチョココーティング、カスタード＆ホイップクリーム入り。スリーブ付き。

タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト



テイクアウト 価格：226円／イートイン 価格：231円

ケーキドーナツにホワイトチョコをコーティング。スリーブにはビリリダマデザイン。

ポン・デ・リース チョコ

テイクアウト 価格：194円／イートイン 価格：198円

ポン・デ・リース ストロベリー



テイクアウト 価格：194円／イートイン 価格：198円

※全て税込価格。

【ココナッツサブレ×ビアードパパ】夢のコラボ再登場♡幸せ広がるシュークリーム味

グッズセットで楽しむポケモンコラボ

ブランケット（ピカチュウ）：サイズ 横約100cm×縦約64cm。ふわふわ素材。

ブランケット（タマゲタケ）：同サイズ。モンスターボール・ビリリダマ・タマゲタケデザイン。

つよいこグラス（大）：最大径約6.5cm×高さ約9.3cm。4歳以上対象。

グッズセット：テイクアウト 2,100円／イートイン 2,114円。お好きなポケモンドーナツ2個＋ポン・デ・リース1個＋ブランケット1枚＋オリジナル紙袋付。

お子様グッズセット：テイクアウト 1,100円／イートイン 1,109円。ポケモンドーナツ1個＋ポン・デ・リース1個＋つよいこグラス（大）1個＋オリジナル紙袋付。

※価格は税込、数量限定、なくなり次第終了。

期間・販売店舗・注意事項もチェック

販売期間：2025年11月5日（水）～12月下旬（順次販売終了予定）

販売店舗：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

※価格はテイクアウト／イートイン別。※一部店舗・オンラインでは取り扱いが異なる場合があります。

※数量限定のため、早期完売の可能性もあります。公式ニュースリリースでも発表されています。

キャンペーンで冬も可愛く♡

ミスタードーナツ × ポケモンの冬限定コラボは、ドーナツもグッズも“映え”と“楽しさ”が詰まったスペシャル企画。

価格帯も幅広く、家族や友人とシェアするのにもぴったりです。11月5日（水）から数量・期間限定でスタート♡

この機会に、甘さと遊び心を両立したポケモンドーナツで冬のおやつタイムをもっと楽しんでみませんか？数量が限られているため、お早めの来店・チェックがおすすめです。