¡ãÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡ä¡þ27Æü¡þÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤Î¡Ö¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡×¡Êüâ¶¶¾Ä´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¼ç±é¤ÎA¤§¡ªgroupº´Ìî¾½ºÈ¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤½ª¤¨¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¡£¥´¡¼¥ë¡¢Íè¤ë¤Ê¡¢Íè¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦1¼þ¤¯¤é¤¤Êâ¤¤¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
º´Ìî¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡É¤Î¼ç¿Í¸ø¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö·ë¹½¤Êµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡£Êâ¤»Ï¤á¤¿¤é30Ê¬¡£Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÊâ¤±¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹¬¤»¡£ËÍ¡¢¤³¤³¤Î·à¾ì¡¢Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÇ®µ¤¤Î¤¢¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ®µ¤¤Ë¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¡Öº£¤Î»þÂå¤ËÄÁ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê´ÆÆÄ¤¬1Ëç¡¢1Ëç½ñ¤«¤ì¤¿¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³Áß·Í¦¿Í¡Ê38¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£